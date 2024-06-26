İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023" araştırma sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre 2023 yılı İSO ilk 500 listesinde 14 KAYSO üyesi firma yer aldı. Listede HES Hacılar ilk sırada yer alırken, Kayseri Şeker Fabrikası ikinci, Hasçelik Kablo ise üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl İlk 500 sıralamasında yer almayan Boyteks Tekstil, bu sene listeye yeni giren firmalar arasında yer aldı.Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - Sıralamaya giren firmalarımızı kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “İSO ilk 500 sıralamasında geçen yıl 17 firmamız yer almıştı, küresel ekonomide yaşanan tüm zorluklara rağmen bu sene de 14 firmamız bu listeye girmeyi başardı. Sanayicilerimizin gösterdiği üstün performans, ülke ekonomisinin büyümesini ve kalkınmasını ciddi anlamda desteklemektedir. Bu vesile ile Türkiye’nin gelişip kalkınmasına katkı sunan ve sıralamaya girerek göğsümüzü kabartan, başta üyelerimiz olmak üzere, tüm firmalarımızı can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

 

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

2023 YILI VERİLERİNE GÖRE İSO 500’DE YER ALAN KAYSO ÜYESİ FİRMALAR

 

Sıra 2023 Sıra No 2022 Sıra No Kuruluşlar Üretimden Satışlar (Net) (TL)
1
 91
 105
 HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
 13.617.381.950
2
 98
 163
 Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
 13.146.822.995
3
 116
 108
 Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş.
 11.514.477.824
4
 129
 115
 Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.
 10.611.448.349
5
 176
 188
 YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.
 7.919.378.599
6
 210
 241
 İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
 6.864.577.231
7
 229
 -
 -
 -
8
 274
 333
 Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
 5.467.575.736
9
 359
 378
 Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş.
 4.158.049.183
10
 398
 339
 Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. İbrahim Ustaoğlu Mehmet Ustaoğlu Koll. Şti.
 3.721.325.379
11
 406
 373
 Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş.
 3.656.098.835
12
 419
 419
 Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.
 3.506.671.127
13
 486
 413
 ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş.
 3.036.422.344
14
 490
 -
 Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
 3.029.278.313

Kaynak: igf