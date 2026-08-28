Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bursa'da enerji talebinin son 24 yılda Türkiye ortalamasının üzerinde artarak 5 kata ulaştığını söyledi.

BURSA (İGFA) - BTSO Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bursa'nın Türkiye ekonomisinin büyümesinde itici güç olduğunu belirterek, kentin önümüzdeki dönemde daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacağını ifade etti.

'ENERJİ, MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR'

Bayraktar, Türkiye'nin enerji talebinin son 24 yılda yaklaşık 3 kat arttığını, buna karşın Bursa'daki artışın 5 kat olduğunu vurguladı. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini söyleyen Bayraktar, 'Enerji meselesi bir milli güvenlik meselesidir' dedi.

Türkiye'nin kullandığı her 3 birim enerjinin 2'sini ithal ettiğini belirten Bayraktar, hedeflerinin ülkeyi hem madenlerde hem de enerjide net ihracatçı konuma taşımak olduğunu kaydetti.

AKKUYU VURGUSU

Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile Türkiye'nin nükleer enerji üreten ülkeler ligine gireceğini söyledi. Santralde Bursa sanayisinin ürettiği ekipmanların da kullanıldığını belirten Bayraktar, enerji dönüşümünde yerli ekipman üretiminin önemine dikkat çekti.

SANAYİCİDEN KESİNTİSİZ VE ÖNGÖRÜLEBİLİR ENERJİ TALEBİ

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise sanayinin en önemli beklentisinin kesintisiz, kaliteli ve öngörülebilir maliyetli enerji olduğunu söyledi. Burkay, enerji altyapısının güçlendirilmesi, yeşil dönüşüm yatırımları ve sanayinin değişen ihtiyaçlarına uygun düzenlemelerin önemine işaret etti. Burkay ayrıca, BTSO'nun dijital dönüşüm projesi kapsamında geliştirilen KOBİ Diyalog uygulamasıyla 60 bin üyeye daha güçlü katılım imkânı sunulacağını belirtti.

Burkay, sanayi alanlarına duyulan ihtiyacı karşılamak için geliştirilen KOBİ OSB projesine kısa sürede 2 bin 500'ün üzerinde başvuru yapıldığını açıkladı. Bursa'nın üretim gücünü destekleyecek yeni sanayi alanlarının önemine dikkat çekti.

Toplantıda iş dünyası temsilcileri de enerji alanındaki talep ve önerilerini Bakan Bayraktar'a iletti.

Program, hediye takdimiyle sona erdi.