İstanbul'a gelen Endonezya Merkez Bankası yetkilisi Ndari Surjaningsih, 'Köklü geçmişi, endüstrisi ve Avrupa, Orta Doğu ile Orta Asya'ya açılan güçlü konumuyla Türkiye, dünyanın önemli mütevazı moda merkezlerinden biri' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Tasarımların, trendlerin ve markaların bir araya geldiği İstanbul Fashion Connection (IFCO), Endonezya tekstilinin Avrupa'ya açılan en önemli kapısı oldu. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IFCO kapsamında, Endonezya Uluslararası Mütevazı Moda Festivali'nin (IN2MOTIONFEST) tanıtımı yapıldı.

14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Cakarta'da düzenlenecek olan IN2MOTIONFEST 2026'nın en önemli tanıtım noktası olan IFCO'da Endonezya, ülke standı ile yer aldı. Endonezya'nın muhafazakâr giyim tarzını yansıtan son trend kreasyonların sergilendiği stant, Türk tekstilinin önemli isimlerinin buluşmasına sahne oldu.

Endonezya Merkez Bankası (Bank Indonesia), Endonezya Moda Odası (IFC) ve Endonezya Muhafazakâr Yaratıcı Endüstrisi (IKRA) platformu aracılığıyla İstanbul'da gelen heyet üyeleri, Türkiye'nin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirttiler.

Endonezya Merkez Bankası yetkilisi Ndari Surjaningsihi, 'İstanbul, tekstil ve hazır giyim endüstrisi açısından dünyadaki en iyi yerlerden biri' dedi. İki yıldır katıldıkları IFCO'nun kendileri için çok özel bir deneyim olduğunu belirten Surjaningsihi, 'Endonezya, tasarım, üretim, islami finansman, dijitalleşme ve küresel pazarlara erişim dâhil tüm değer zincirini güçlendirerek dünyanın önde gelen mütevazı moda merkezlerinden biri olma vizyonunu sürdürüyor. Köklü geçmişi, endüstrisi ve Avrupa, Orta Doğu ile Orta Asya'ya açılan güçlü konumuyla Türkiye de, dünyanın önemli mütevazı moda merkezlerinden biri. Etkinliğin İstanbul'da gerçekleştirilmesi, müslüman ülkeler arasında daha kapsayıcı ve bağlantılı bir küresel mütevazı moda ekosistemi inşa etme hedefinin somut bir yansımasıdır' dedi.

Endonezya Uluslararası Mütevazı Moda Festivali'nin (IN2MOTIONFEST) iki ülke arasındaki iş birliğini defilelerin ötesine taşıdığını da belirten Surjaningsihi, 'İki ülke sanayicileri arasında somut iş birliklerini artırmak mütevazı modanın küresel helal ekonomisinin büyümesine katkısını güçlendirmek ve Endonezya'yı dünyanın mütevazı moda endüstrisinde stratejik bir ortak haline getirmek istiyoruz' dedi.

'TÜRKİYE AVRUPA PAZARINA AÇILAN KAPI'

Endonezya Muhafazakâr Yaratıcı Endüstrisi (IKRA) Konseyi Temsilcisi Ali Charisma da, kendileri için Avrupa pazarına açılan bir kapı konumundaki Türkiye'nin çok önemli olduğunu belirterek, 'Endonezya ve Türkiye moda endüstrileri arasında daha güçlü iş birlikleri kurulmasını ve iki pazar için karşılıklı fayda sağlayacak fırsatların oluşturulmasını hedefliyoruz' dedi.

RENKLİ DEFİLE

Endonezya ekibi, AB ülkeleri, Birleşik Krallık, Rusya, Ukrayna ve ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından alıcı firmalar ile ihracata yönelik katılımcıların bir araya geldiği IFCO'da bir de defileye imza attı.

Endonezya'nın önde gelen moda tasarımcıları Febry Ferry Fabry, Boolao, Nissa Khoirina, Dama Kara, Eiwa ve Sofie yeni kreasyon ürünlerini düzenledikleri bir defile ile sergiledi. Türk mankenlerin katılımıyla gerçekleştirilen defile kapsamında katılımcı tasarımcılar, Endonezya'nın zengin geleneksel kumaş kültürü olan Wastra'dan ilham alan koleksiyonlarını sundu.

Endonezya'nın geleneksel tekstil mirası ve çeşitliliğini modern muhafazakâr moda perspektifiyle yeniden yorumlayan tasarımlar, konukların beğenisini kazandı. Defileyi Endonezya Merkez Bankası yetkilisi Ndari Surjaningsih ile Endonezya İstanbul Konsolosluğu Ekonomik İşler Müşaviri Hannan Hadi de izledi. Defilenin sunumunu ise, projenin Endonezya - Türkiye arasındaki uluslararası yönetimini de yapan moda yazarı Ümit Temurçin gerçekleştirdi.