'Dijitalde Hayat Kolay' projesi kapsamında girişimci kadınlara yönelik Mentörlük ve Hibe Programı için başvurular açıldı. 20 kadın girişimciye toplam 3 milyon TL hibe verilecek. Son başvuru tarihi 13 Eylül 2026.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türk Telekom iş birliğiyle yürütülen 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi kapsamında Mentörlük ve Hibe Programı hayata geçiriliyor.

Programla girişimci kadınların dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi, işletmelerini büyütmeleri ve sürdürülebilir iş modelleri oluşturmaları hedefleniyor.,

20 KADIN GİRİŞİMCİ FAYDALANABİLECEK

Program kapsamında 5 farklı kategoride seçilecek 20 kadın girişimciye toplam 3 milyon TL hibe sağlanacak. Hibe tutarı, girişimin kapasitesi, kategorisi ve jüri değerlendirmesine göre 75 bin TL ile 300 bin TL arasında değişecek.

Ön değerlendirmeyi geçen 40 girişimci kadın, işletme ve marka geliştirmeye yönelik kapsamlı mentörlük programına alınacak. Final değerlendirmesinin ardından başarılı olan 20 girişimci hibe desteğinden yararlanacak.

Hangi alanlar desteklenecek?

Hibe programında girişimciler 5 kategoride değerlendirilecek:

Dijital Çözümler ve Yapay Zekâ: Mobil uygulama, e-ticaret, veri analitiği, otomasyon ve yapay zekâ çözümleri.

Mobil uygulama, e-ticaret, veri analitiği, otomasyon ve yapay zekâ çözümleri. Yerel Kalkınma ve Geleneksel El Sanatları: Tarım, organik üretim, el sanatları, seramik ve takı tasarımı.

Tarım, organik üretim, el sanatları, seramik ve takı tasarımı. Sosyal Girişim: Kadın istihdamı ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal çözümler.

Kadın istihdamı ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal çözümler. Yaratıcı Endüstriler: Moda, görsel sanatlar, oyun geliştirme, müzik teknolojileri ve dijital pazarlama.

Moda, görsel sanatlar, oyun geliştirme, müzik teknolojileri ve dijital pazarlama. Sürdürülebilirlik ve Çevre: Yeşil teknolojiler, geri dönüşüm, döngüsel ekonomi ve yenilenebilir enerji.

Hibe programına başvurmak için tıklayabilirsiniz