Türkiye'nin ihracatı temmuz ayında yüzde 2,9 artarak 25,6 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 5,1 yükselerek 33 milyar dolara yaklaştı. Dış ticaret açığı yüzde 13,6 artışla 7,3 milyar dolara çıktı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğinde açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin dış ticaretinde temmuz ayında ihracat ve ithalat arttı.

Genel ticaret sistemine göre Temmuz 2026'da ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 25 milyar 623 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5,1 artışla 32 milyar 966 milyon dolar oldu.

Bu gelişmeyle dış ticaret açığı yüzde 13,6 artarak 7 milyar 343 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 79,4'ten yüzde 77,7'ye geriledi.

7 AYLIK DIŞ TİCARET AÇIĞI 60,5 MİLYAR DOLAR

Ocak-temmuz döneminde ihracat yüzde 3,4 artışla 161 milyar 539 milyon dolara, ithalat yüzde 4,7 yükselişle 222 milyar 85 milyon dolara ulaştı.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 8,3 artarak 60 milyar 545 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73,6'dan yüzde 72,7'ye geriledi.

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA ÇİN İLK SIRADA

Temmuz ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. Almanya'ya 2 milyar 42 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Almanya'yı ABD, Birleşik Krallık, Irak ve İtalya izledi.

İthalatta ise ilk sırada Çin yer aldı. Temmuz ayında Çin'den yapılan ithalat 5 milyar 40 milyon dolar olarak kaydedildi. Çin'i Rusya, Almanya, ABD ve İtalya takip etti.

Ekonomik faaliyetlere göre Temmuz ayında toplam ihracatın yüzde 94,4'ünü imalat sanayi oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 3, madencilik ve taşocakçılığının payı ise yüzde 1,8 oldu.

İmalat sanayi ürünleri ihracatı içinde yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.

İthalatta ise ara malları yüzde 69,4 ile en büyük payı aldı. Sermaye mallarının payı yüzde 14,5, tüketim mallarının payı yüzde 16 oldu.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET AÇIĞI 2,4 MİLYAR DOLAR

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda temmuz ayında ihracat yüzde 3,1 artarak 23 milyar 788 milyon dolara, ithalat ise yüzde 3,6 yükselerek 26 milyar 194 milyon dolara çıktı.

Bu kapsamda dış ticaret açığı 2 milyar 407 milyon dolar, dış ticaret hacmi ise yüzde 3,4 artışla 49 milyar 982 milyon dolar oldu. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,8 olarak hesaplandı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İTHALATTAKİ PAYI DAHA YÜKSEK

Temmuz ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,4 olurken, ithalat içindeki payı yüzde 12,7 olarak gerçekleşti.

Öte yandan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre temmuzda ihracat aylık bazda yüzde 2,6 artarken, ithalat yüzde 7,2 azaldı.