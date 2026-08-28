Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), Temmuz 2026'da yıllık bazda yüzde 32,77, aylık bazda ise yüzde 3,94 yükseldi. En yüksek yıllık artış ulaştırma ve depolama hizmetlerinde görüldü.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Veriler, hizmet üretici fiyatlarında temmuz ayında aylık artışın hızlandığını, yıllık fiyat artışının ise yüzde 30'un üzerinde seyrettiğini gösterdi.

Buna göre H-ÜFE, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,94, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,71 arttı.

Hizmet sektörlerinde yıllık fiyat artışlarında ilk sırayı ulaştırma ve depolama hizmetleri aldı. Bu grupta fiyatlar yıllık bazda yüzde 37,26 arttı.

Yıllık değişimler diğer hizmet gruplarında ulaştırma ve depolamada yüzde 37,26, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 36,18, idari ve destek hizmetlerde yüzde 30,62, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 29,56, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 27,63, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 21,92 olarak gerçekleşti.

GAYRİMENKUL HİZMETLERİNDE AYLIK ARTIŞ ÖNE ÇIKTI

Temmuz ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 5,41 ile idari ve destek hizmetlerde gerçekleşti. Bunu yüzde 5,26 ile gayrimenkul hizmetleri ve yüzde 4,70 ile konaklama ve yiyecek hizmetleri izledi.

Aylık bazda diğer değişimler ise şöyle gerçekleşti:

İdari ve destek hizmetler: yüzde 5,41

Gayrimenkul hizmetleri: yüzde 5,26

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: yüzde 4,70

Ulaştırma ve depolama: yüzde 3,71

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: yüzde 2,68

Bilgi ve iletişim hizmetleri: yüzde 2,41