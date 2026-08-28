Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temmuz ayında elektrik üretiminde yerli kaynaklar ve güneş enerjisinde aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Temmuz ayında elektrik üretiminde 'tarihi bir çifte rekor' kırıldığını duyurdu. Buna göre Temmuz'da yerli kaynaklara dayalı elektrik üretimi 24,75 milyar kilovatsaat, güneş enerjisinden elektrik üretimi ise 5,37 milyar kilovatsaat seviyesine ulaştı. Her iki değer de aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyeleri olarak kayıtlara geçti.

'ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE' HEDEFİ

Güneş enerjisi başta olmak üzere yerli kaynaklardan elektrik üretimindeki artışa dikkat çeken Bayraktar, yakalanan ivmeyle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefinde ilerlediğini ifade etti. Bakan Bayraktar, 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz.' mesajını verdi.