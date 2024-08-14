Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Oda Üyesi Saraçpen Doğrama, İnşaat, Gıda, Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi yetkilisi Serkan Saraç’ı ağırladı.EDİRNE (İGFA) - Kırklareli’de istihdamın artırılarak ekonominin canlanması için gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, bugüne kadar yaptıkları ve önümüzdeki günlerde yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, güzel temennilerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: igf