Uzun süredir tartışma konusu olan akaryakıt fiyatları vatandaşların başlıca şikayetleri arasında yer alırken benzine bir kez daha zam yapılacağı gündeme geldi.BURSA (İGFA) - Akaryakıt fiyatlarına ilişkin tartışmalar ve şikayetler sürerken benzine bir kez daha zam yapılacağının gündeme gelmesi vatandaşlardan tepki aldı.

14 Ağustos 2024 tarihinde litre fiyatı 44,33 TL olan benzinin, yarın itibariyle 85 kuruş zamlı olarak satılacağı duyuruldu. Zamdan motorinin etkilenmeyeceği ifade edildi.

Bursalı vatandaşlar, yapılan zamma tepki gösterdi.

Vatandaşlar, çoğu zaman akaryakıt fiyatları dolayısıyla araçlarını kullanamadıklarını ifade ederken akaryakıt fiyatlarına sık sık gelen zamlara karşı adeta isyan etti.

Herkes Duysun ekibine konuşan bir vatandaş, “Pandemiden beri aracım otoparkta yatıyor. Satayım diyorum, iyi kötü ihtiyacımız oluyor. Hastaneye gidiyoruz, alışverişe gidiyoruz. Onun haricinde kullanamıyorum. Depoyu doldurmak 3 bin liradan fazla tutuyor. Perişan olduk resmen. Arabaya binmek birkaç sene öncesine kadar ihtiyaçtı, artık lüks oldu.” dedi.

Herkes Duysun ekibi olarak benzin zammını ve benzin fiyatlarını Bursa vatandaşına sorduk. Vatandaşlar benzin fiyatlarından ve yarın gelecek olan zamlardan şikayetçi olduklarını belirtirken, akaryakıt fiyatlarına sürekli zam gelmesinden sıkıldıklarını ve artık yeni gelen zamlara şaşırmadıklarını ve işe gidip gelirken harcadıkları paranın çok olmasından dolayı toplu taşımanın daha mantıklı olduğunu düşündüklerini belirttiler.