Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir yolcunun valizinde yapılan kontrollerde kanguru, porsuk ve yaban tavşanına ait 5 hayvan postu bulundu.

KİLİS (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir şahsın valizinde yaptığı kontrolde 5 adet hayvan postu ele geçirdi.

Ele geçirilen postların 2'si kanguru, 2'si porsuk, 1'i yaban tavşanına ait olarak belirlendi. Şahsa ilgili mevzuat çerçevesinde idari para cezası ve tazminat uygulandı. Postlar ise ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Yetkililer, doğa ve yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin kesintisiz şekilde devam edeceğini duyurdu.