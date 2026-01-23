Tarım ve Orman Bakanlığı, 9-13 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan eş zamanlı denetimlerde, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 6 binin üzerinde denetim gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde 9-13 Ocak 2026 tarihleri arasında eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Ruhsat, avcılık, nakil, balık halleri ve perakende satış noktaları başta olmak üzere toplam 6 bin 29 denetim yapıldı. Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunan 50 kişi ve işyerine yaklaşık 4,3 milyon TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 4 ton su ürününe ve 5 adet av aracına el konuldu.

Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, su ürünlerinde sürdürülebilirliği sağlamak ve kaçak avcılıkla mücadeleyi sürdürmek konusunda kararlılık mesajı verdi.