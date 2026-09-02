AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Doğubayazıt'ta kendisine iletilen sorun ve talepleri Ankara gündemine taşıdı. Kalıcı araç muayene istasyonundan Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki sorunlara, korsan taşımacılıktan sosyal alan ihtiyacına kadar birçok başlığın takipçisi olacağını belirten Kilerci, 'Doğubayazıt'ın tüm sorunlarıyla tek tek ilgileneceğim' mesajı verdi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci'nin Doğubayazıt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Alkan ile gerçekleştirdiği görüşmede kendisine iletilen talepler Ankara gündemine taşındı. Doğubayazıt'ın uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarının tek tek ele alınacağını ifade eden Kilerci, ilgili bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştirerek çözüm sürecini takip edeceğini belirtti.

DOĞUBAYAZIT'IN DOSYASINDA ÖNEMLİ BAŞLIKLAR VAR

Doğubayazıt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Alkan tarafından Milletvekili Kilerci'ye iletilen dosyada ilçeyi yakından ilgilendiren çok sayıda konu yer aldı.

Kalıcı araç muayene istasyonunun ilçeye kazandırılması, Gürbulak Sınır Kapısı'nda yaşanan yoğunluğun azaltılması, kilometrelerce uzayan tır kuyruklarına çözüm bulunması ve günübirlik geçişlerde muafiyet sağlanması taleplerin başında geliyor. Pasaport ve vize işlemlerinde yaşanan sorunların azaltılması da Doğubayazıt'ın Ankara'ya taşınan önemli talepleri arasında bulunuyor.

KORSAN TAŞIMACILIK VE TAŞIMALI EĞİTİM DE GÜNDEMDE

Doğubayazıtlı şoför esnafının uzun süredir dile getirdiği korsan taşımacılık sorunu da dosyada yer aldı.

Vergisini ödeyen ve yasal yükümlülüklerini yerine getiren taşımacı esnafının korunması amacıyla denetimlerin artırılması istenirken, taşımalı eğitimde kullanılan araçların yaş kriterinin yeniden değerlendirilmesi talebi de Kilerci'ye iletildi.

Doğubayazıt'ın yalnızca ekonomik ve ulaşım sorunları değil, sosyal yaşamına ilişkin talepleri de gündeme taşındı. Vatandaşların yürüyüş ve spor yapabilecekleri alanların yetersizliği nedeniyle İlçe Stadyumu'nun yoğun olarak kullanıldığı, ancak stadın saat 22.00'de kapatılmasının vatandaşlar açısından sorun oluşturduğu ifade edildi. Doğubayazıt'ta yeni sosyal ve yürüyüş alanlarının oluşturulması ile mevcut alanların kullanım saatlerinin yeniden değerlendirilmesi istendi.

KİLERCİ: 'TÜM SORUNLARLA TEK TEK İLGİLENECEĞİM'

Milletvekili Ruken Kilerci'nin, kendisine iletilen taleplerin yalnızca dosyada kalmayacağını ve ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapılarak takip edileceğini ifade ettiği öğrenildi.

Kilerci'nin özellikle Doğubayazıt'ın ekonomik yapısını doğrudan etkileyen Gürbulak Sınır Kapısı, araç muayene istasyonu ve taşımacılık sorunlarının yanı sıra vatandaşların günlük yaşamını etkileyen diğer talepler üzerinde de duracağı belirtildi.

Doğubayazıt'ın taleplerinin Ankara gündemine taşınması ilçede beklentiyi artırdı.