İmparator İbrahim Tatlıses ve pop müziğin efsane ismi Serdar Ortaç, Kıbrıs’ta bulunan Cratos Premium Otel'de hayranlarıyla yeni yıla girdi. 2024 yılına sahnede birlikte “Merhaba” diyen ikili, yeni yıl coşkusunu ikiye katladı. Geceye özel hazırladıkları repertuvarlarıyla sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir yılbaşı eğlencesi yaşatan Türkiye’nin dev sanatçıları Kıbrıs’ı adeta yaktı geçti.

‘Karabiberim’, ‘Beni Unut’, ‘Sana Değmez’, ‘Gamzelim’ gibi hit parçalarını art arda seslendiren Serdar Ortaç, renkli sahne şovu ve enerjisiyle müzikseverleri doyasıya eğlendirdi.

Geçmişten bugüne hazırladığı geniş repertuvarında en sevilen şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan seslendiren ünlü popçu, hayranlarını dansa, müziğe doyurdu. Sevenlerinin yeni yılını kutlayan ünlü sanatçı, “Yıllar sonra imparator ile yeni yıla girmenin onuru ve mutluluğu içindeyim.2024 çok güzel bir sene olacak. Herkese mutlu yıllar dilerim.” sözlerine yer verdi. Ortaç’ın ardından usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in performansıyla devam eden gece de unutulmaz bir müzik şölenine imza atıldı.

13 yıl aranın ardından Kıbrıslı hayranlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses “2024’e girerken sizinle burada buluşuyor olmaktan çok mutluyum... Sağlık, mutluluk her zaman sizinle olsun.” sözleriyle herkesin yeni yılını kutladı. Görkemli yılbaşı gecesinde, dev orkestrasıyla kulakların pasını silen imparator yıllara meydan okuyan klasikleriyle mest etti. “Yalnızım Dostlarım”, “Bebeğim” performansları ile ayakta alkışlandı, “Adana’ya Gidek Mi”, “Mavi Mavi” parçalarıyla da Kıbrıs’ı ayağa kaldırdı. Gecenin ilerleyen saatlerinde düetleriyle yılbaşı eğlencesini renklendiren ikili performanslarıyla damgasını vurdu.

İMPARATORA EKİBİNDEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

1 Ocak doğumlu olan sanatçı İbrahim Tatlıses, 72'nci yaşını Kıbrıs’ta sahne sonrası ekibiyle birlikte kutladı. Ekip arkadaşlarının anlamlı sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan imparator gözyaşlarına hakim olamadı.