Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve heyeti, kamu diplomasisi ve sektörel çalışmalar kapsamında Ankara'da İçişleri Bakanlığı, TBMM ve çeşitli kurumları ziyaret etti.

ANKARA (İGFA) - Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Genel Başkan Vekili İsmail Bayazıt ve Genel Başkan Yardımcısı Savaş Çokduygulu'dan oluşan KGK heyeti, konseyin kamu diplomasisine destek veren faaliyetleriyle ilgili başkent Ankara'da üst düzey ziyaretlerde bulundu.

BAKAN YERLİKAYA ZİYARETİ

Göreve geldiği günden bu yana başarılı çalışmalarıyla ülkemizin huzur ve asayişi için önemli işlere imza atan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret eden heyet üyeleri, konseyin sektörel ve kamu diplomasisine destek veren çalışmaları hakkında Yerlikaya'ya bilgi verdiler. Konseyin faaliyetlerinden memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Yerlikaya, 'Ülkemizin huzuru için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Türkiye'nin her köşesinde binlerce güvenlik görevlimizle 85 milyonun can ve mal emniyeti için özveriyle çalışıyoruz. Medyanın desteğini ve duyarlılığını da çok önemsiyoruz. Sizlerin bu ziyaretinden de memnuniyet duyuyorum' dedi. KGK heyeti, Bakan Yerlikaya'ya Küresel Medya dergisi ile bir anı plaketi takdim etti.

SAĞLAM VE DEMİRTAŞ

KGK heyeti, Ankara temasları kapsamında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'ı da makamında ziyaret etti. Sağlam'a da konsey hakkında bilgi veren ve kamu diplomasisi konusunda istişare eden heyet, daha sonra Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Demirtaş'tan polis teşkilatının başarılı çalışmaları konusunda bilgi alan heyet üyeleri, her iki ziyarette de Küresel Medya dergisinin son sayısını takdim ettiler.

TBMM ZİYARETİ

KGK heyetinin sonraki durağı Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. TBMM Genel Sekreteri Vali Kürşat Kırbıyık'ı makamında ziyaret eden heyet, Kırbıyık'la verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Meclisin işleyişi ve çalışmalar hakkında bilgi alan heyet üyeleri, Genel Sekreter Kırbıyık'a da Küresel Medya dergisinin son sayısını takdim ettiler.

KADIN BAŞKANIN ZİYARETİ

TBMM Fırsat Eşitliği Komisonu Başkanı ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Ankara Balgat'ta bulunan KGK Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Genel Başkan Dim, Genel Başkan Vekili Bayazıt ve Genel Başkan Yardımcısı Çokduygulu tarafından karşılanan Erdoğan'a KGK Sakarya İl Temsilcisi Güven Hasbaş da eşlik etti. Başkan Erdoğan, KGK gibi bir basın meslek kuruluşunun varlığından ve etkin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dim de Erdoğan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

DURAN'A ZİYARET

KGK heyeti ve Başkan Çiğdem Erdoğan, daha önce Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak sektöre unutulmaz hizmetleri olan, eski Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran'ı yönetim kurulu üyesi olduğu Rekabet Kurumu'ndaki makamında ziyaret ettiler. Duran'la sektöre dair verimli bir sohbet yapan heyet üyeleri, konseyin faaliyetleri hakkında da bilgi verdiler