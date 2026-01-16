TÜİK verilerine göre, 2025 yılında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,9 azalarak 2 milyon 368 bin 538 oldu. Trafikteki toplam taşıt sayısı ise yıl sonunda 33,6 milyon olarak kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayı motorlu taşıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2025 yılı boyunca trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2 milyon 368 bin 538 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı 55 bin 907 olarak gerçekleşti. Böylece yıl sonunda trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 312 bin 631 artış kaydedildi.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise 248 bin 205 oldu. Bu araçların yüzde 59,3'ü otomobil, yüzde 23,6'sı motosiklet ve yüzde 12,9'u kamyonetlerden oluştu. Aralık ayı, bir önceki aya göre kayıtlarda yüzde 35,5'lik artış gösterdi.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan 147 bin 173 otomobilin en çok tercih edilen markaları sırasıyla Renault, Volkswagen ve Toyota oldu. 2025 yılında trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 otomobilin yakıt türlerine bakıldığında yüzde 46,4'ü benzinli, yüzde 27,3'ü hibrit, yüzde 16,7'si elektrikli, yüzde 8,5'i dizel ve yüzde 1,1'i LPG'li olarak kaydedildi.

Motor silindir hacmine göre bakıldığında, kaydı yapılan otomobillerin yüzde 29,9'u 1300 cc ve altı, yüzde 23,2'si 1401-1500 cc aralığında yer aldı. Renk dağılımında ise otomobillerin yüzde 40,6'sı gri, yüzde 24,7'si beyaz ve yüzde 13,2'si siyah oldu.

TAŞITLARIN YAŞI VE DEVRİ

2025 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,2 olarak hesaplandı. Otomobillerin ortalama yaşı 14,2, traktörlerin ise 24,9 olarak kaydedildi. Aynı dönemde devri yapılan 11,2 milyon taşıtın ortalama yaşı 11,8 olarak belirlendi.