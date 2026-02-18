Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin içme suyu altyapısını güçlendirecek önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Mudanya Söğütpınar'da inşa edilen 2 bin 500 metreküplük yeni su deposuyla, bölgedeki 10 mahallenin su sorunu kalıcı olarak çözülecek.

BURSA (İGFA) - Bugüne kadar kendi yerel su kaynaklarından (yüzeysel su kuyuları) beslenen Mudanya ilçesine bağlı Hançerli, Esence, Söğütpınar, Eğerce, Mesudiye, Çamlık, Evciler, Emirleryenicesi, Çayönü ve Yörükyenicesi mahallelerinde, yaz aylarında artan nüfus ve buna bağlı tüketim nedeniyle içme suyu problemi yaşanıyordu.

Söz konusu sorunun giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, bölgede 2 bin 500 metreküp kapasiteli yeni bir içme suyu deposu inşa ediliyor.

Temel atma çalışmalarının tamamlandığı deponun hizmete girmesi ile bölgenin su ihtiyacı kesintisiz şekilde karşılanmış olacak. Ayrıca Çınarcık Barajı'nın devreye alınmasının ardından yeni depo, basınca ihtiyaç duymadan, doğal eğimle beslenebilecek. Bu sayede enerji tasarrufu sağlanırken arıza riskinin azaltılması sebebiyle sistem daha sürdürülebilir hale gelecek.

Bölgeye getirilen güçlü altyapı ve Çınarcık Barajı desteğiyle, 10 mahalle uzun yıllar boyunca kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak.