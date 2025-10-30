62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın iki yapımlarından 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi' ve 'Noir' filmleri seyirciyle buluştu. Film ekipleri, gösterim sonrasında seyircilerin sorularını cevapladı.

ANTALYA (İGFA) - 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndan iki konuk ağırladı. Tunç Davut'un yönettiği 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi' ve Ragıp Ergün'ün yönettiği 'Noir', hikâyelerini haberlerden alan ancak kendi sinemasal anlatımlarıyla işleyen filmler beyazperde seyirciyle buluştu.

ORTA SINIF AİLENİN ÇÖKÜŞÜ

Ulusal Yarışma filmlerinden 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi'nin, AKM Aspendos Salonu'ndaki gösterimin ardından gerçekleşen söyleşide; yönetmen Tunç Davut, yapımcı-senarist Sinem Altındağ, ortak yapımcı Can Yılmazer, oyuncular Feyyaz Duman, Selen Kurtaran, Dilan Düzgüner, Muttalip Müjdeci ve Muhammed Muhammed, seyircilerden gelen soruları cevapladı.

Yönetmen Tunç Davut, filmin konusuna bir haberde rastladığını belirterek, 'Senaryoyu çalışırken göçmenlere ve toplumsal yapıya bakma ihtiyacı hissettik. Böylece öykü; aile ilişkileri, ötekileşme, toplumsal yapı, sınıfsal ayrımlar ve vicdan üzerine şekillenmeye başladı ve yaşlı bir adamın vicdanî hesaplaşmasını, çöken orta sınıf aile yapısını anlatmaya çalıştık' dedi.

SANAT DA KADIN CİNAYETLERİ DE STİLİZE EDİLECEK KONU DEĞİL

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışma filmi 'Noir' ise yönetmen Ragıp Ergün'ün sanata ve kadın cinayetlerine dair özgün bir söz söyleme çabasını anlattı. Filmin AKM Aspendos Salonu'ndaki gösteriminin ardından gerçekleşen söyleşiye, yönetmen Ragıp Ergün, yapımcı Özlem Öçalmaz, oyuncular Cansel Elçin, Nazan Bayazıt, Erol Babaoğlu, Ceren Köse, Ece Gökçen ve Mesut Toprakaran katıldı.