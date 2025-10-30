Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde olduğu kadar kırsal bölgelerde de yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Yapılan çalışma ile mahalle içi yollar daha konforlu ve güvenli hale getirilirken, bölge halkının ulaşımda yaşadığı sorunların da giderilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmak ve ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmaların program dahilinde sürdüğünü belirtti.

Hürriyet Caddesi, Uzay Caddesi, Çiçek Sokak, Kumbayırı Sokak, Cami Sokak, Fulya Sokak, Kule Sokak ve Süleyman Gültekin Sokak'ta toplamda 4 bin metre uzunluğunda asfalt kaplama çalışması tamamlanarak, çalışmada 5 bin ton binder asfalt kullanıldı.

Yapılan çalışmalar sonrası açıklama yapan Çiftçi Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Çetin, 'Mahallemiz her geçen gün güzelleşiyor. Yeni asfaltla birlikte yollarımız daha kullanışlı hale geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye ve ekiplerine teşekkür ederim.' dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hava şartlarının elverdiği ölçüde devam edeceğini açıkladı.