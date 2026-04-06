Keşanspor, sahasında Ata Gençspor'u 3-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de oynanan kritik karşılaşmada Keşanspor, taraftarı önünde Ata Gençspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğunu garantiledi. Bu sonuçla Keşanspor, önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele etme hakkı kazandı. Yaklaşık 4 bin taraftarın tribünleri doldurduğu mücadelede Keşanspor'a büyük destek verildi.

Keşansporlu taraftarlar takımlarına büyük destek verirken, maçtan önce taraftarlara Keşanspor bayrağı dağıtıldı.

FE TV İmtiyaz Sahibi Alpcan Demir, karşılaşma önce Keşanspor Kulübü Başkanı Mehmet Yavaş ve Keşan Belediye Meclis Üyesi, Başkan Yardımcısı ve Meriçler Tarım Sahibi Mehmet Meriç'e plaket takdim etti..

Karşılaşmayı çok sayıda protokol üyesi de tribünden takip etti

Maça hızlı başlayan Keşanspor, 6. dakikada Ali Talha'nın golüyle öne geçti. Ata Gençspor ise 12. dakikada Samet'in golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya etkili giren Keşanspor, 46. dakikada yeniden Ali Talha'nın golüyle 2-1 öne geçti. Mücadelenin 84. dakikasında Şerif farkı ikiye çıkararak skoru 3-1 yaptı. Konuk ekip Ata Gençspor, 88. dakikada Samet ile bir gol daha bulsa da kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 3-2 Keşanspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Keşansporlu futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Muzaffer Yıldırım, ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Davas ve Keşanspor Kulübü Başkan Mehmet Yavaş ile takım kaptanı Emre Aydın'a şampiyonluk kupasını verdi.

Kupayı kaldıran Keşanspor, tribünlerle birlikte müzikler eşliğinde şampiyonluğu kutladı.