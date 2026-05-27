Edirne U12 Gelişim Ligi'nde şampiyonluk maçına çıkan Keşan Genç Ordu U12, Uzunköprüspor'u 4-3 mağlup ederek sezonu zirvede tamamladı ve kupayı Keşan'a götürdü.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne U12 Gelişim Ligi'nde 2025-2026 sezonu, son hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Sezonun en kritik mücadelesinde Keşan Genç Ordu U12, deplasmanda karşılaştığı Uzunköprüspor'u 4-3 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluk maçında yüksek tempoda geçen karşılaşmada iki ekip de etkili bir performans sergilerken, Keşan temsilcisi sahadan galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine götürdü. Bu sonuçla Keşan Genç Ordu, ligi zirvede tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Ligin son haftasında oynanan diğer karşılaşmalarda da gol düelloları yaşandı. Keşanspor, Keşan Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederken, Keşan Zaferspor ise İpsalaspor'a 4-2 kaybetti. Uzunköprü Veteranlar-Keşan İdmanyurdu mücadelesi ise 8-4 ev sahibi lehine sonuçlandı. Altyapı futbolunda gösterdikleri performansla dikkat çeken genç oyuncular, sezon boyunca sergiledikleri mücadele ile takdir topladı.