BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediye Spor Kulübü, voleybol branşında altyapılarıyla gururlandırmaya devam ediyor. Filede farklı yaş gruplarında elde edilen başarılarla turuncu lacivertli temsilcimiz Bursa voleyboluna imzasını attı.

MİDİ ERKEKLER TÜRKİYE FİNALLERİNDE

Altyapı başarılarına bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşayan İnegöl Belediye Spor Kulübü, midi erkek voleybol takımıyla gösterdiği üstün performansla namağlup olarak Bursa 1'incisi oldu.

Genç erkek voleybol takımı ise Bursa 3'üncülüğünü elde etti. Bu önemli başarıyla birlikte İnegöl Belediyespor midi erkek takımı, Eskişehir'de düzenlenmesi planlanan Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.