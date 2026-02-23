Keşanspor, Edirne Süper Amatör Lig'de sahasında konuk ettiği Aşçıoğlu Gençlikspor'u 6-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Mücadele Fe TV'den canlı yayınlandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Keşanspor, sahasında oynadığı karşılaşmada Aşçıoğlu Gençlikspor karşısında adeta gol olup yağdı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 6-0'lık net galibiyetle hanesine 3 puan daha yazdırdı.

Maça hızlı başlayan Keşanspor'da henüz 29. saniyede Yusuf sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Kıvanç dahil oldu. 12. dakikada Rüştü'ye yapılan faul sonrası kazanılan penaltıyı kaptan Emre gole çevirerek perdeyi açtı: 1-0.

15. dakikada bu kez Harun'a yapılan müdahale sonrası bir penaltı daha kazanan Keşanspor'da topun başına geçen Hüseyin Yemiş skoru 2-0'a taşıdı. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 33. dakikada Hüseyin Yemiş'in serbest vuruştan kaydettiği golle farkı üçe çıkardı. İlk yarı 3-0 sona erdi.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmayan Keşanspor, 75. dakikada kazanılan üçüncü penaltıda Hüseyin'in golüyle 4-0'ı buldu. 79. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Hüseyin, kendisinin dördüncü, takımının beşinci golünü kaydetti. 87. dakikada Ali Talha'nın golüyle maçın skorunu belirleyen Keşanspor, mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını artıran Keşanspor, liderliğini sürdürürken; farklı galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir mesaj verdi.