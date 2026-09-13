İstiklal Marşı'nı coşkulu okuyuşuyla hafızalara kazınan tecrübeli kaleci Onur Tekin, 2026/2027 sezonunda Keşanspor'un kalesini koruyacak.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türk futbol kamuoyunun yakından tanıdığı kaleci Onur Tekin, 2026/2027 futbol sezonunda Keşanspor forması giymeye hazırlanıyor. İstiklal Marşı'nı okurken sergilediği coşkulu ve örnek duruşuyla milyonların takdirini kazanan tecrübeli eldivenin transferi, Edirne futbol camiasında heyecan yarattı.

Tekin, geçmiş yıllarda TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Çorumspor forması giydiği dönemde, Çorum Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda Pendikspor ile oynanan karşılaşma öncesi seremonide sağ elini kalbine koyarak İstiklal Marşı'nı yüksek sesle okumasıyla büyük yankı uyandırmıştı. O anlar sosyal medyada geniş ilgi görmüş, spor severlerden de büyük takdir toplamıştı.

KEŞANSPOR'DA YENİ BİR SAYFA

Kariyerinde yeni bir sayfa açan Onur Tekin, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) Edirne'yi temsil edecek Keşanspor için mücadele edecek. Sarı-siyahlı ekibin kalesini koruyacak olan Tekin'in, hem deneyimi hem de milli hassasiyetiyle takıma önemli katkı sağlaması bekleniyor. Keşanspor yönetiminin kadrosuna kattığı Tekin'in, taraftarlar tarafından kısa sürede benimsenmesi ve takımın yeni sezondaki en dikkat çekici isimlerinden biri olması öngörülüyor.

Kulüp, yeni transferle birlikte hem sportif başarı hem de sahada örnek sporcu profili oluşturmayı hedefliyor. Onur Tekin'in coşkulu ruhunu bu kez Keşanspor için sahaya yansıtması bekleniyor.