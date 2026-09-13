2025-2026 Türkiye Satranç Federasyonu Bursa Yenişehir takviminde yer alan Hızlı Satranç Yenişehir İlçe Birinciliğine Okyanus Koleji ev sahipliği yaptı. Turnuvaya 63 sporcu başvuru yaptı ve 40 sporcu katıldı.

Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Turnuvaya Bursa'nın çeşitli ilçelerinden, Balıkesir, Düzce ve İstanbul'dan gelen sporcular katıldı. Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin İnci de katılıp açılış konuşması yaptı.

Başhakem Doğal Yalçın, Hakem Şafak Ayhan ve Hakem Seyfettin Nalbantoğlu turnuvada görev yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin İnci, satrancın aynı zamanda bir sanat olduğunu dile getirdi. Yenişehir'de bu tarz satranç turnuvalarının sayısını arttırmaya çalışacaklarını ve ilçenin bu turnuvalara ev sahipliği yapmasının oldukça önemli olduğunu dile getiren İnci, ev sahipliği yapan Okyanus Koleji yönetimine, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline, katılan tüm sporculara ve velilere ve Akçeşme ilkokulu sınıf Öğretmeni Doğan Yalçın'a teşekkür etti. İnci ardından turnuvanın başlangıç hamlesini yaptı.

İlçe Satranç Temsilcisi Doğan Yalçın ise 2026-2027 sezonunda Yenişehir'de düzenlenecek satranç turnuvalarının sayısını arttırmak için ellerinden geleni yapacaklarını özellikle ilkokul seviyesindeki öğrencilerin satranç ile tanışmaları için emek verdiklerini söyledi. Yalçın şunları kaydetti: 'Yenişehir'de yıllardır kısıtlı imkânlarla ve kısıtlı desteklerle onlarca turnuva yaptık. Ancak ilk defa bir İlçe Milli Eğitim Müdürü turnuvamızı ziyaret etti ve bizlere desteklerini belirtti. Bu desteğin Yenişehir'de satrancın yaygınlaşması için verdiğimiz çabaya katkısı çok değerli' dedi.

6 Tur üzerinden oynanan oyunlarda 6 galibiyet alarak rakiplerini geride bırakan Mehmet Uğurcan Ersoydan ilçe birincisi oldu. Muhammed Cihad Vural ikinci, Barış Sarı üçüncü, Mustafa Sarıkaya Dördüncü ve Ali Çoban beşinci oldu.