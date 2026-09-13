2026/2027 futbol sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL)'nde mücadele etmeye hazırlanan Keşanspor'da yönetim, kulübe ekonomik gelir sağlamak amacıyla kombine bilet satışlarını resmi olarak başlattı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Arhatır, Keşan halkına, taraftarlara ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunarak, bu süreçte verilecek desteğin kulübün geleceği için kritik önem taşıdığını vurguladı.

Sezonluk kombine bilet fiyatlarının 2 Bin TL olarak belirlendiğini belirten Arhatır, ilçe genelindeki tüm oda, dernek, STK ve futbolseverlerin göstereceği ilginin kulübe ciddi bir maddi kaynak yaratacağını ifade etti. Arhatır, yönetim olarak tüm Keşansporlulardan bu anlamda destek beklediklerini belirterek, kulübün bu zorlu lig maratonuna güçlü bir şekilde hazırlanabilmesi için kenetlenme çağrısında bulundu.

SATIŞ NOKTALARI AÇIKLANDI

Taraftarların ve duyarlı vatandaşların kombine biletlere kolayca ulaşabilmesi için satış noktaları da netlik kazandı. Bilet almak isteyen vatandaşlar doğrudan kulüp yöneticileriyle iletişime geçebileceklerini belirten Arhatır, tüm Keşan halkını takımlarına destek olmaya ve kombine bilet satışlarına ilgi göstermeye davet etti.