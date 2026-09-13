Nesine 2. Lig'de sezona müthiş başlayan Güzide Gebzespor, Arnavutköy Belediyespor'u Hakan Özkan'ın 15'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Hatayspor'un ardından Arnavutköy Belediyespor'u da deviren Gebzespor, puanını 6'ya çıkararak zirve yarışında iddiasını ortaya koydu.

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - Güzide Gebzespor fırtınası esiyor! Sezonun ilk haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek lige 3 puanla başlayan mor-beyazlı ekip, ikinci haftada da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kendi sahasında Arnavutköy Belediyespor'u ağırlayan Gebzespor, karşılaşmanın 15'inci dakikasında Hakan Özkan'ın attığı golle öne geçti. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Gebzespor mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Gebzespor, 6 puana ulaşarak sezona 2'de 2 ile başladı.

TARAFTAR YOK, GALİBİYET VAR!

Gebzespor, Arnavutköy Belediyespor karşısında taraftar desteğinden de mahrum kaldı. Geçtiğimiz sezonun son haftasında oynanan Mardinspor karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle verilen 1 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle tribünler boş kaldı. Taraftarının büyük desteğinden yoksun mücadele eden Gebzespor, buna rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

'3-4 FARKLI KAZANABİLİRDİK'

Güzide Gebzespor Genel Sekreteri Hacı Key, alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, karşılaşmanın ilk yarısında yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Key, 'Sezonun ilk iki haftasından sahadan galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Arnavutköyspor karşılaşmasının ilk yarısında girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik, ilk yarı sonunda sahadan 3-4 farklı galip ayrılabilirdik' dedi.

Sezonun ilk haftalarının her zaman zorlu geçtiğine dikkat çeken Hacı Key, gözlerini ligin 3'üncü haftasında oynanacak Isparta 32 Spor karşılaşmasına çevirdiklerini belirtti. Key, 'Her zaman sezonun ilk haftalarında oynanan karşılaşmalar zorlu geçer. Önümüzde Isparta 32 Spor maçı var. Deplasmandan da galibiyetle ayrılıp 3'te 3 yapmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.