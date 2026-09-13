İSTANBUL (İGFA) -Dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonu Tour de France'ın resmi deneyimini Türkiye'ye taşıyan L'Étape Türkiye by Tour de France, bisiklet kültürünü geniş kitlelere ulaştırma hedefi doğrultusunda etkinliklerine bir yenisini ekledi. Yaklaşık 1.500 bisiklet tutkununun katıldığı etkinlik, sporun birleştirici gücünü ve aktif yaşamın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Sepetçiler Kasrı'ndan başlayan 20 kilometrelik parkurda bisiklet severler, Tarihi Yarımada ve Boğaz manzarası eşliğinde pedal çevirdi.

Yeşilay ile Visa | Maximiles Black L'Étape Türkiye by Tour de France iş birliğinde düzenlenen Halk Sürüşü, İstanbul'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sepetçiler Kasrı'ndan başlayıp yine aynı noktada sona eren 20 kilometrelik parkurda katılımcılar; Tarihi Yarımada, Galata, Karaköy, Beşiktaş ve Balat'tan geçen özel rotada İstanbul'un tarihi dokusu ve eşsiz Boğaz manzaraları eşliğinde pedal çevirdi.

Farklı yaş ve deneyim seviyelerinden bisiklet severleri bir araya getiren sürüş, katılımcılara İstanbul'un ikonik noktalarını bisiklet üzerinden keşfetme fırsatı sundu.

STARTI PROTOKOL VERDİ

Yeşilay x Visa | Maximiles Black L'Étape Türkiye by Tour de France Halk Sürüşü'nün startı; İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyda Dursun, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Hasan Siret Albayrak, 78 Event Genel Müdürü ve L'Étape Türkiye Genel Direktörü Ömer Kafkas, eski Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve Beykoz eski Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından verildi.

Yeşilay'ın sağlıklı yaşamı teşvik eden yaklaşımıyla hayata geçirilen etkinlik, fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline gelmesine dikkat çekti. Bisikletin herkes için erişilebilir ve keyifli bir spor dalı olduğuna vurgu yapılan organizasyon, katılımcılara hem spor yapma hem de İstanbul'un atmosferini deneyimleme imkânı sağladı. L'Étape Türkiye by Tour de France'ın yarış deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırma hedefi doğrultusunda düzenlenen halk sürüşü, profesyonel bisiklet organizasyonlarının heyecanını amatör bisiklet severlerle buluşturdu.

20 EYLÜL'DE YARIŞ HEYECANI

Bisiklet tutkunları, 20 Eylül Pazar günü Beykoz Spor Ormanı'nda düzenlenecek Visa | Maximiles Black L'Étape Türkiye by Tour de France ile Tour de France ruhunu İstanbul'da yaşama fırsatı bulacak.

İstanbul'un doğal güzellikleri, orman yolları ve iki kıtayı buluşturan coğrafyası eşliğinde gerçekleştirilecek yarışın, katılımcılara unutulmaz bir bisiklet deneyimi sunması bekleniyor.

Organizasyona katılmak isteyen bisikletçiler, 16 Eylül tarihine kadar kayıt yaptırabilecek.