ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 'MHP Kurultay Süreci ve Terörsüz Türkiye'nin Yansımaları' başlıklı açıklama yaptı. Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörün sona erdirilmesine yönelik çağrısıyla başlayan sürecin toplumda geniş destek gördüğünü ve siyasi partilerin çoğunluğunun 'Terörsüz Türkiye' konusunda konsensüse vardığını ifade etti.

Yalçın, MHP'nin süreç boyunca düzenlediği etkinliklerde 'Terörsüz Türkiye' hedefini vatandaşlarla paylaştığını belirterek, MHP'nin tutumunun 'netlik, açıklık, dürüstlük, tutarlılık, kararlılık ve istikrar' üzerine kurulduğunu söyledi.

'EN BÜYÜK PAY DEVLET BAHÇELİ'NİN'

Açıklamasında Devlet Bahçeli'nin rolünü özellikle vurgulayan Yalçın, 'Gelinen noktada en büyük pay sahibi MHP Lideri Devlet Bahçeli'dir' değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli'nin kararlı tutumunun sürece siyasi ve yasal bir çerçeve kazandırılmasında belirleyici olduğunu öne süren Yalçın, Bahçeli'nin geniş bir mutabakat zemininin oluşmasına öncülük ettiğini savundu. Yalçın ayrıca TBMM'den geçen yasal çerçevenin geniş tabanlı uzlaşmanın ürünü olduğunu ifade ederek, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin Türkiye'yi tarihi bir eşiğe taşıdığını belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklamasında MHP'nin kurultay sürecine ilişkin güncel rakamları da paylaştı.

Yalçın'ın verdiği bilgilere göre, 7 Mayıs 2026'da başlayan kurultay sürecinde 13 Eylül itibarıyla 954 ilçe kongresi gerçekleştirildi ve böylece ilçe kongreleri tamamlandı.

İlk il kongresinin yapıldığı 26 Temmuz 2026'dan bu yana ise 62 il kongresinin tamamlandığı bildirildi. Yalçın, açıklamasında MHP'nin geçmişte FETÖ ile mücadele ve terörle mücadele süreçlerinde üstlendiğini savunduğu role de değinerek, 'Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü koruma yönündeki mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

'MHP KURULTAY SÜRECİ VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN YANSIMALARI' HAKKINDA...



Bilindiği üzere, uzun yıllardır silahların gölgesinde yaşanmasından ve terörün politika aracı olarak kullanılmasından çok büyük zarar gören milletimiz, MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından malum çağrı: — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) September 13, 2026