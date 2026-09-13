İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümüne yakışır bir coşkuyla tamamlandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 14'üncü kez düzenlenen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, kıyasıya mücadeleye, heyecana ve dostluğa sahne oldu. Uluslararası Atletizm Federasyonu (World Athletics) tarafından 'Road Race Label' etiketi verilen yarış, 16 yaş ve üzeri sporcularla elit atletleri buluşturdu. 'Kurtuluşun Şehrinde Zafer Senin Elinde' sloganıyla düzenlenen yarışa 14 ülkeden ve Türkiye'nin 41 ilinden üç binden fazla sporcu katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ısınma hareketlerini yapan sporcular, startın verilmesiyle koşuya başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yarış, 21 kilometre 97 metrelik parkurun tamamlanmasının ardından yine başlangıç noktası olan Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. İnciraltı Başak Sokak'ın sonundan dönüş yapan sporcular, finiş çizgisini Cumhuriyet Meydanı'nda geçti.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELİP KOŞTULAR

Yarışın genel klasmanında erkeklerde 1:06:13'lük derecesiyle Kenya'dan Sang Benard Cheruiyot, kadınlarda ise 1:18:24'lük derecesiyle Türkiye'den Hasibe Demir birinci oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atleti Ufuk Arda da Erkek 35-39 Yaş Kategorisi'nde dokuzuncu olarak dereceye girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin hem startı hem de yarış sonrasında ödülleri verdiği maratonda bürokratlar, belediye yöneticileri, meclis üyeleri, sporseverler, takımların temsilcileri yer aldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olan yarı maratonda, çocuklarıyla birlikte koşuya katılan sporseverler güzel anılar biriktirdi. Bazı katılımcılar parkuru bebek arabalarıyla tamamlarken, bazı sporseverler de farkındalık oluşturmak amacıyla köpekleriyle koştu.

KATILIMCI REKORU KIRILDI

Tarihinin en yüksek katılımcı sayısına ulaşan 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, Türkiye'de kendi kategorisindeki en kalabalık ikinci yarış olma özelliğini elde etti. İlk kez kurumlar kategorisinde de ödüllerin verildiği organizasyonda; genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcular ile 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 ve 75 yaş üzeri erkek ve kadın kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Dereceye giren sporcuların ödülleri, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle takdim edildi. Maratona katılan sporcular ve aileleri duydukları memnuniyeti aktarırken organizasyondan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Kaan Miyazaki Öztürk, 'İzmir'in atmosferi, insanı, havası bambaşka. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güzel etkinliklerine dahil olmak istiyorum. Yarışa üçüncü kez katılıyorum. Benim için unutulmaz ve anlamı olan bir yarış ve etkinlik. Genel Klasman yedincisi oldum' dedi. Japonya'dan İzmir'e geldiği 1998 yılında Kaan'ın babasıyla tanışan annesi Mika Miyazaki ise oğlunun başarısından duyduğu mutluluğu dile getirerek, 'Beklediğim gibi yaptı, sağ olsun. Çok uğraşıyor. İzmir'i çok seviyorum' diye konuştu. Mika Miyazaki, yarışta dereceye giren oğlunu da tebrik etti.

'İZMİR'E YAKIŞAN BİR ETKİNLİK'

Maratonda ter döken İzmirli Kamuran Acaner ise, 'Geçen sene de katılmıştım. 9 Eylül'ün anlam ve önemi için bir koşudur bu. İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü de kutlu olsun. Bu güzel bir organizasyon. Uluslararası seviyede sporcular var. Biz de amatör sporcular olarak bu etkinliklere katılıp İzmir'in sosyal hayatının daha canlı kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. İzmir'e yakışan bir etkinlik' ifadelerini kullandı.