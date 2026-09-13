Gaziantep'te bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, 4 bin 440 sporcunun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, 'Fırat'ın İncisi' olarak anılan tarihi Rumkale'nin eşsiz manzarasında gerçekleştirildi. Festivalde doğa yürüyüşü, yüzme, bisiklet ve dragon bot yarışlarının yanı sıra su ve hava gösterileri de izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Hafta boyu süren etkinliklerde flyboard, jet ski, jetcar, paramotor ve banana gösterileri büyük ilgi gördü. Açılış öncesinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri, Rumkale Cam Teras'tan gösterileri izledi.

740 sporcu dragon botta yarıştı

Festivalin en dikkat çekici organizasyonlarından biri olan Türkiye Dragon Bot Yarışması'nda 37 takımdan 740 sporcu mücadele etti. Gaziantep'i 10 takım temsil ederken, sporcular Fırat'ın sularında dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Toplamda 4 bin 440 sporcunun katıldığı festival, Rumkale'nin su sporları ve doğa turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli bir kez daha gözler önüne serdi.

Şahin: Sporun kaybedeni yoktur

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivalin her yıl daha da büyüdüğünü belirterek Rumkale'nin tarihini ve doğal güzelliğini dünyaya tanıtmak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Şahin, 'Suyun olduğu yerde medeniyet ilerler. Sporun kaybedeni yoktur' ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise tüm sporculara başarı diledi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Rumkale'nin son yıllarda büyük bir vizyon kazandığını vurgularken, diğer protokol üyeleri de organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti. Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.