Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çayırova Belediyesi'nin birlikte ilçeye kazandırdığı, Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi bugün düzenlenen görkemli bir törenle bugün kapılarını resmen açtı.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin vizyon projelerinden olan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çayırova Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi, bugün resmen kapılarını açtı. Atatürk Mahallesi'nde inşa edilen ve aynı anda 9 farklı branştan sporcuya antrenman yapma imkanı sunan, FIBA standartlarında 3 bin 500 kişilik basketbol sahası bulunan tesisin açılışına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Ayhan, Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, siyasi parti il ve ilçe başkanları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, meclis üyeleri ve binlerce Çayırovalı katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda ilk olarak Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Çiftçi, konuşmasında şunları dile getirdi;

'İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN'

'Çayırova'mıza kazandırdığımız güzel bir eserin açılışında daha bir aradayız. Çocukluğumun geçtiği ve halen yaşadığımız Çayırova'mıza hizmet etmeyi bana nasip ettiği için rabbime sonsuz şükürler olsun. Göreve geldiğimizden itibaren Çayırova'mızı geleceğe hazırlamak adına yapılması gereken işleri belirledik. 7 yıldır Çayırova'mıza çok güzel eserler kazandırdık. Burası yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alanı bulunan, 3 bin 500 kişilik basketbol tribünüyle hizmet verecek basketbol sahası, 9 farklı branşın aynı anda antrenman yapabileceği salonlarıyla ilçemize çok güzel bir değer katacak. Burada çocuklarımız ve gençlerimiz, bir taraftan fiziksel ve zihinsel gelişimlerini tamamlarken, bir yandan da hayallerinin peşinde koşacak. Çayırova Belediyesi Spor Kompleksimiz ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun.'

'MİLLİ SPORCULARIMIZ ÇIKACAK'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba ve Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Ayhan'ın Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi'nin ilçeye hayırlı olması dileklerinin ardından konuşma gerçekleştiren Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, 'Hizmet ve eser siyasetinin tezahürü bugünkü spor kompleksinin açılışıdır. Bugün bu spor salonundan belki çok sayıda başarılı sporcu çıkacak. Çayırova'mızı, Kocaeli'mizi ülkemizi temsil edecek, şanlı Al Bayrağımızı göndere çekecek sporcularımız elbet çıkacaktır ancak asıl önemli olan çocuklarımızın ve gençlerimizin burada sağlık dolu bir hayata yelken açmasıdır. Ben başta Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, Çayırova Belediye'mize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Salonumuz Çayırova'mıza hayırlı olsun' dedi.

'EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM'

Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz ise, 'Bu güzel günde sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Emeği geçen belediye başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çok sayıda tesisi destekliyor ve ülkenin spor altyapısını kalkındırmak için çalışıyoruz. Bu tesisler sizlerin hizmetinde o yüzden boş bırakmayın ve gelin burada antrenman yapın. Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi'nin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum' diye konuştu. Konuşmaların ardından keman ve Karizma Show gösterileri büyük bir beğeniyle takip edilirken, protokol üyelerinin spor salonunun kurdelesini kesmesi ile birlikte açılış töreni sona erdi. Açılış gününe özel Çayırova Belediyesi-Galatasaray MT Technic mücadelesi de Çayırovalı taraftarların büyük bir ilgisiyle takip edildi.