YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar İskele Meydanı'nda düzenlenen “Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir” buluşmasında binlerce kişiye seslendi. İstanbul'daki ilk büyük meydan organizasyonunda konuşan Özel, adalet, onur ve millet iradesi vurgusu yaparken, Üsküdar'dan verilen mesajın Türkiye'nin tamamına ulaştığını söyledi.

Üsküdar'da geniş katılımlı buluşma

İstanbul Boğazı'nın simge noktalarından biri olan Üsküdar İskele Meydanı, YENİ Parti'nin İstanbul'daki ilk geniş katılımlı meydan buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Meydanda toplanan kalabalık parti bayrakları ve sloganlarla konuşmaya eşlik ederken, etkinlik boyunca coşkulu bir atmosfer hâkim oldu. İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen vatandaşların yanı sıra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden destek mesajlarının da mitinge yansıdığı görüldü.

Konuşmasına birlik ve dayanışma mesajlarıyla başlayan Özgür Özel, meydanı dolduran vatandaşları selamlayarak İstanbul'un siyasi mücadelede önemli bir merkez olmaya devam edeceğini ifade etti.

“Onur, namus ve adalet bu mücadelenin temelidir”

Konuşmasının giriş bölümünde toplumsal birlik duygusunu öne çıkaran Özel, onur, namus ve adalet kavramlarını ortak geleceğin temel değerleri olarak değerlendirdi.

Üsküdar'ın yalnızca tarihi bir ilçe olmadığını, aynı zamanda toplumsal iradenin sembol noktalarından biri olduğunu belirten Özel, meydanda bulunan vatandaşların kararlılığının Türkiye'nin geleceğine dair önemli bir mesaj verdiğini dile getirdi.

Konuşmasının ana eksenini ise millet iradesinin siyasetin merkezinde yer alması gerektiği düşüncesi oluşturdu.

“Kararı verecek olan millet”

Özel, siyasi kararların halkın iradesi doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini vurgulayarak, meydanlardan yükselen sesin demokrasi açısından önemli olduğunu söyledi.

Vatandaşların sandıkta ortaya koyacağı tercihin her türlü siyasi hesabın üzerinde tutulması gerektiğini belirten Özel, İstanbul'un değişimin önemli merkezlerinden biri olacağını ifade etti.

Üsküdar'daki buluşmanın yalnızca yerel bir etkinlik olmadığını söyleyen Özel, verilen mesajın Türkiye'nin dört bir yanına ulaştığını dile getirdi.

Adalet ve hukuk vurgusu

Miting boyunca en çok öne çıkan başlıklardan biri adalet oldu.

Özel, Türkiye'nin geleceğinin hukukun üstünlüğü, eşitlik ve demokratik katılım ilkeleri üzerine inşa edilmesi gerektiğini savundu.

Toplumun farklı kesimlerinin ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelmesinin önemine dikkat çeken YENİ Parti lideri, siyasetin kutuplaşmayı değil ortak çözüm üretmeyi hedeflemesi gerektiğini ifade etti.

Ekonomi ve toplumsal beklentilere değindi

Konuşmasının ilerleyen bölümünde vatandaşların ekonomik sıkıntıları ve sosyal beklentilerine de değinen Özel, çözüm odaklı siyaset anlayışını öne çıkardı.

Ekonomik sorunların toplumun geniş kesimlerini etkilediğini belirten Özel, vatandaşların beklentilerinin dikkate alınmasının siyasi sorumluluğun gereği olduğunu söyledi.

Üsküdar'dan Türkiye'ye birlik çağrısı

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajını yineleyen Özel, Üsküdar'dan yükselen sesin Türkiye'nin ortak geleceğine yönelik bir çağrı olduğunu dile getirdi.

Meydandaki coşkulu katılımın demokrasiye olan inancı gösterdiğini ifade eden Özel, mücadelelerini millet iradesi ekseninde sürdüreceklerini söyledi.

Program, vatandaşların sloganları ve alkışları eşliğinde sona erdi.