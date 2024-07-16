2023/2024 futbol sezonunda BAL 2.Grup’ta mücadele eden ve sezonu 9.sırada bitiren Keşanspor’u olağan kongresinin ikinci toplantısı bu akşam yapılacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kongre öncesi başkan adaylığını açıklayan ve daha sonra destek turlarından umduğu desteği bulamayan Şeref Aldanmaz, başkan adaylığından çekilmişti.

Bu akşam saat 20.00’de yapılacak kongrede 50 üyenin oy kullanacağı kongrede başkan adayı çıkıp çıkmaması da merakla bekleniyor.

Başkan adayının çıkmaması durumunda Keşanspor’un yönetiminin Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz’a bırakılması da söz konusu olacak.