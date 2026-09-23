ANKARA (İGFA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa ederek siyasi yoluna bağımsız devam etme kararını değerlendirdi. Sarı, 'Bize 'hayırlı uğurlu olsun' demek düşer' derken, Yavaş'ın CHP'nin siyasal ve kurumsal kimliği içerisinde siyaset yapmasını tercih ettiklerini söyledi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP üyeliğinden ayrılarak siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini açıklamasının ardından CHP'den ilk değerlendirme geldi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Bakan Yavaş'ın istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, istifanın tek taraflı bir hukuki işlem olduğunu belirterek kararın Yavaş'ın kendi iradesi ve siyasi tercihi olduğunu ifade etti.

Sarı, 'Bize 'hayırlı uğurlu olsun' demek düşer' ifadelerini kullanırken, CHP olarak Yavaş'ın partinin siyasal ve kurumsal kimliği içerisinde siyaset yapmaya devam etmesini tercih ettiklerini söyledi.

'DAHA ÖNCE DEFALARCA DİLE GETİRDİK'

Yavaş'ın bugüne kadar CHP içerisinde kalacağını ifade ettiğini belirten Sarı, bu konudaki düşüncelerini daha önce de defalarca dile getirdiklerini kaydetti.

'Gelinen noktada bu, kendi değerlendirmesi ve kendi tercihidir' diyerek Yavaş'ın kararının kendisine ait olduğunu vurgulayan Sarı, ayrıca CHP'nin kurumsal kimliğinin önemine dikkat çekerek, parti içerisinde siyaset yapan herkesin bu kimlik çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini savundu.