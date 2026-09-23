ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026 YKS ile üniversitelere yerleşen adayların 7592 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmasına ilişkin kararın üniversitelere bildirildiğini açıkladı.

Buna göre, 2026 YKS ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayan adaylar ile kayıt yaptırdıktan sonra 9 Aralık 2026'dan önce kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiğini kesen öğrenciler, düzenlemeden yararlanabilecek.

Söz konusu adaylar, 7592 sayılı Kanun'un 14. maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Geçici 85. madde kapsamında, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlama hakkından yararlanabilecek.

YÖK, ilgili kararı uygulanmak üzere üniversitelere duyurdu.