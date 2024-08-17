29 Temmuz tarihinde yapılan Keşanspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkan olan Nevruz Kaldı, göreve geldikleri günden bugüne kadar yapılan çalışmaları İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir’e verdiği röportajla anlattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İşte yapılan röportaj; DEMİR-Keşanspor Kongrelerinde bir hengame yaşandı ve 29 Temmuz tarihinde siz bir grup arkadaşınızla birlikte kulübün kayyuma gitmemesi için bir yönetim listesi çıkardınız ve kulüp başkanı oldunuz. O günden bugüne kulüpte neler yaşandı?

KALDI: Genel Kurul süreci biraz zor geçti. 3 kez kongre ertelendi. Keşanspor sevdalıları olarak kulübün kapanmasına vicdanımız el vermedi. Bu anlamda da arkadaşlarla beraber kulübün yönetimini aldık. Şu an BAL’a katılım bedelimizi yatırdık. ASKF kısmı var onu da bu hafta halledeceğiz. Lisans çıkarma işlemleri için ASKF’ye de müracaatları yapacağız. Bu hafta sonu seçmelerimiz olacak. Biraz buradan oyuncu seçmeyi düşünüyoruz. Çünkü maddi gücümüz çok zayıf. Çok büyük maliyetli oyuncular alamayız. O yüzden ekonomik oyuncularla lige mütevazi bir takımla katılmak zorundayız. Çalışmalarımız devam ediyor.

DEMİR: Bu yıl Keşanspor olarak Feda yılı olarak ilan ettiniz. Cihan Yeşilırmak ile de tekrar anlaştınız.

KALDI: Bu yılın başlangıcını yöneticilerimiz yaptı. Bu fedayı Keşan halkından da bekliyoruz. Çok yüksek derecede bir feda bekliyoruz. Maddi gücümüz hiç yok. Kulübün parası yok, gelir getiren çok cüzi şeyler var. BAL takımı için yeterli bir bütçe değil. Yardımlara, bağışlara, üye aidatlarına dahi ihtiyacımız var. Keşan halkına bu yüzden iş düşüyor. Futbolseverlere, taraftarlara maddi desteğe çok ihtiyacımız var. Maneviyata da ihtiyacımız var ama maddi desteğe daha çok ihtiyacımız var.

DEMİR: Kulübün üye sayısı çok az. Bir üye kampanyası başlatmayı düşünüyor musunuz? Kombine biletleri de bastırılıyormuş. Bu konuda Keşanlı futbolseverlere neler söyleyeceksiniz.

KALDI: Bir kombine bileti çalışmamız var. Kombine sattığımız kişileri üye de yapacağız. Otamatik olarak üye sayımızda güncellenecek ve artacak. Üye olmak isteyenlerde kombine bilet alsınlar. Bu sayede üye sayımızı bayağı yükselteceğiz. 1000 kombine satabilirsek 1000 üyemiz olacak. Kulüpte üyelerimizde söz sahibi olacaklar. Önümüzdeki hafta kombine bilet satışına da başlayacağız.

DEMİR: Geçtiğimiz sezondan kalan futbolcular var mı? Veya görüşmeler yaptığınız oyuncular var mı?

KALDI: Geçen yıldan sadece Keşanlı olan oyuncularımız var. Üst yapıdan iki oyuncumuz var. Dışarıdan takıma oyuncu alacağız. 8 veya 10 oyuncu almayı planlıyoruz, geçen sezon dışarıdan gelen hiçbir oyunc u olmayacak.

DEMİR: BAL Ligi statüsünde değişiklik var mı? Statü tam olarak kesinleşmedi herhalde?

KALDI: Bölgesel Amatör Lig statüsü netleşmedi. Yerel Amatör Liglerle ilgili kitapçık yayınlandı. 8 tane oyuncu altyapıdan yazılacak. Bunun 4’ü oynayacak 4’ü oynamayacak ama bu olmayabilirde. Yeni statü açıklansın. Zaten muhtemelen bizim oyuncularımızın çoğu o yaş kategorisinde olacağı için sorun yaşamayacağız.

DEMİR: Keşanspor’un hedefi ne olacak.İlk hedefimiz küme düşmemek mi olacak? Ekonomik anlamda çok büyük zorluklar var. Edirnespor hedefini küçülttü. BAL’da 24 takım lige katılamadı. Keşanlı sporsevelere neler söyleyeceksiniz?

KALDI: Biz mütevazi takım diyoruz ama, hocam çok sabırlı çalışıyor. Çok iyi oyuncular buldu. Kendisine dönüşler var, bu arada bizim araştırmalarımız var. Hocanın önerdiği oyuncular var, bu oyuncular da kariyerli oyuncular. Düşmemeye oynamak demeyelim ama ne olacağı belli olmaz, hoca takım yapar takım takım olur, her şey olabilir. İddia anlamında bir şey diyemem. Belki yürür gider takım, kuralar çekilmedi. Düşeceğimiz grupta önemli, üst düzey takımlar olacaktır o da belli değil henüz. Bazı takımlar lige giremedi, bazıları girdi ama sonucu getirebilecek mi? o da belli değil. O yüzden kapalı kutu olacağız biraz.

DEMİR-Edirne’den Genç Aslanlar’ında lige katılmamasından dolayı Keşanspor Edirne’yi BAL’da tek temsil edecek takım. Sadece Keşan olarak bakmamak lazım, bu anlamda Keşan dışından da destek gelmesi anlamında gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda bir girişiminiz oldu mu olacak mı?

KALDI: Çeşitli kamu kurumlarla görüşmelerimiz oluyor, deneme çağrımız tüm bölgeyi ve Türkiye’yi kapsıyor. Oradan da gelecek oyuncularımıza kapımız açık. Yardım anlamında da tüm kurumlarla görüşüyoruz. Her yerden destek almaya çalışıyoruz. Edirne kapsamında çalışıyoruz.

DEMİR: Kombine biletleri ne zaman satışa çıkacak?

KALDI : Önümüzdeki hafta içinde kombine biletlerimizin satışına başlayacağız. Tüm sporsevelere de kombine biletlerimize gerekli ilgiyi göstermesini diliyoruz.

DEMİR: Keşansporlu taraftarlara, sporseverlere yeni sezon öncesi mesajınız ne olacak?.

KALDI: Destek olsunlar. Sahada da tribünlerde de, ayrıca maddi desteğe çok ihtiyacımız var. Maliyetli bir lig. Yönetim Kurulu bir yere kadar götürebiliyor. Belli esnaflarımızla bir yere kadar gidiyor. Bunun dışında çeşitli desteklere ihtiyacımız var. Herkesten maddi manevi destek bekliyoruz. Ligde tribünlerde takımı yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Keşanspor Keşan’ın takımı ilçenin takımı, herkesin sahip çıkmasını ve desteklemesini bekliyoruz.

DEMİR: Sezon öncesi Keşanspor’un eski başkanları ve yöneticileri ile bir araya gelerek, kendileri ile görüş alışverişinde bulunacak mısınız? Ayrıca Keşan Belediyesi ile görüşmeniz oldu mu?

KALDI: Keşan’daki kulüp başkanları ile devamlı görüşüyoruz. İrtibat halindeyiz onlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Bizler de oyuncu desteği veririz dediler. Telefonla veya birebir görüşmelerimiz sürüyor. Oyuncu anlamında da bir ihtiyacınız olursa istediğiniz oyuncu alabilirsiniz dediler. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum. Belediye ile olan görüşmemiz iyi geçti olumlu geçti, her türlü desteği vereceğiz dediler. Belediyenin de şartları malum. Belediye ile ilgili bir sıkıntımız yok, belediye her türlü desteği vereceğiz deyince bizim de elimizi güçlendirdiler.