12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları’nda, merakla beklenen Yat Sınıfı Yarışları birbirinden iddialı takımlarla zorlu mücadele için start aldı. Büyük bir rekabete sahne olacak yarışlar, 2024’te bir yelken festivaline dönüşen Olympos Regatta’nın önceki yıllarda izlenen klasik rotalarında gerçekleşiyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, bu hafta sonu yapılacak Yat Sınıfı Yarışları ile sona eriyor. 9 Ağustos’tan bu yana devam eden organizasyon, hafta sonunda en iyi yat yarışçılarını ağırlıyor.

Yat Sınıfı Yarışları Startı 28 tekne ile verildi.

Yat Sınıfı Yarışları 16 Ağustos, cuma akşamı saat 19.00’da gece seyri ile başladı. Startı, Moda Deniz Kulübü açıklarında verilen yarışa IRC 0, 1, 2, 3 ve 4 sınıflarında 28 takım katıldı. 17 Ağustos Cumartesi günü tekneler için start saati 14.00 olacak. Hava koşullarının uygun olması durumunda 17 Ağustos’ta 2 şamandıra yarışı yapılması planlanıyor. Start saatinin 12.00 olacağı 18 Ağustos Pazar günü de 2 şamandıra yarışı planlanıyor.

2024 yılında değişen formatı ile tüm yelken sınıflarını kapsayan ve 9 günlük büyük bir yelken festivaline dönüşen 12.TAYK Slam Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları’nın Yat Sınıfı yarışları 28 takım ile start aldı. Saygın spor kulüpleri ve farklı sektörlerden markaların takımları; denizden, rüzgârdan ve insanların bunlarla olan ilişkisinden esinlenerek Mehmet Erdoğdu tarafından tasarlanan kupanın sahibi olmak için 3 gün boyunca zorlu şartlarla zirveye ulaşmak için mücadele edecek. Olympos Regatta Kupası, Yat Sınıfı’nda genel klasmanda geçtiğimiz yılın şampiyonu Fenerbahçe 1 Takımı’ndan bu yıl zirveye ulaşan yeni sahibine geçecek.

12.TAYK Slam Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları Yat Sınıfı’nda 16 Ağustos, cuma akşamı gece seyri ile 19.05’te start alan ve yaklaşık 6 saat süren ilk yarışın sonuçları:

IRC 0 Sınıfı:

1. ORIENT EXPRESS 6 (03:45:55)

2. BORUSAN RACING ÇILGIN SIGMA 2 (04:49:25)

3. EKER 40 (04:42:26)

IRC 1 Sınıfı

1. FENERBAHÇE DOĞUŞ YELKEN YAT TAKIMI FENERBAHCE 1 (05:04:48)

2. LOGO YELKEN TAKIMI LOGO (05:27:13)

3. AKKÖK HOLDİNG CHEESE VIII (05:28:48)

IRC 2 Sınıfı

1. EKER YELKEN TAKIMI DOJO (05:33:44)

2. ANT YAPI TEAM SENSEI BABY DRACULA (05:31:06)

3. GARANTİ BBVA CHEESE V (05:43:33)

IRC 3 Sınıfı

1. ORGANİK KİMYA ELECTRON (03:31:39)

2. YILKAR SAILING TEAM ALCHERA (03:35:03)

3. A 101 ALIZE (03:38:21)

12.TAYK Slam Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları’na katılan 28 takım ve takımların sınıfları:

IRC 0 Sınıfı:

1. ORIENT EXPRESS 6

2. EKER 40

3. MESA HOLDİNG SHAK SHUKA 3

4. BORUSAN RACING ÇILGIN SIGMA 2

5. COCA COLA İCECEK ASTERISK

6. ENKA CHEESE IV

IRC 1 Sınıfı

1. FENERBAHÇE DOĞUŞ YELKEN YAT TAKIMI FENERBAHCE 1

2. BEYMEN CLUB SAILING ATLAS

3. MSI ANYTHING GOES

4. AKKÖK HOLDİNG CHEESE VIII

5. COLUMBIA ALIZE 1070

6. LOGO YELKEN TAKIMI LOGO

7. BORUSAN RACING EVOLUTION

IRC 2 Sınıfı

1. ANT YAPI TEAM SENSEI BABY DRACULA

2. TÜPRAŞ FENERBAHCE 5

3. MEDIAMARKT YELKEN TAKIMI – ISC AGENT

4. ETİ ALIZE M

5. GARANTİ BBVA CHEESE V

6. YAPI KREDİ NOX-SEC

7. EKER YELKEN TAKIMI DOJO

IRC 3 Sınıfı

1. ORGANİK KİMYA ELECTRON

2. SAHIBINDEN.COM FLAMENCO

3. YILKAR SAILING TEAM ALCHERA

4. HİTİT – GEMINI SAILING GEMINI

5. NTS DANIŞMANLIK FALCON

6. A 101 ALIZE

IRC 4 Sınıfı

1. SEBAGO ALIZE G 28

2. DHO DENIZ KIZI 15