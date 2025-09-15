Keşanlı atlet Ahmet Tek, İstanbul’da düzenlenen “İstanbul’u Koşuyorum” yarışında 2500 sporcunun katıldığı 5 km parkurunda genel klasmanda 2’nci, yaş grubunda ise şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşanlı sporcu Ahmet Tek, İstanbul’da gerçekleştirilen “İstanbul’u Koşuyorum” koşusunda büyük bir başarıya imza attı.



Toplam 2 bin 500 sporcunun katıldığı 5 km yarışında, Ahmet Tek genel klasmanda 2’nci, yaş grubunda ise şampiyon oldu.

KEŞAN’A YENİ BİR GURUR

Ahmet Tek, elde ettiği sonuçla Keşan’a bir kupa daha kazandırırken, spor kariyerinde de yeni bir başarıya imza atmış oldu.

Tek, yarışma için kendisine destek olan Vural İnşaat ve Titanic AVM’ye de teşekkür etti.