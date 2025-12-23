Keşan merkez ve köylerindeki ortaokullarda öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri, Kaymakamlık desteğiyle Tüyap Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek kitap ve yazarlarla buluştu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan merkez ve köylerinde bulunan 16 ortaokulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri için 19 Aralık'ta Tüyap Kitap Fuarı'na yönelik eğitim amaçlı bir gezi düzenlendi. Program, Keşan Kaymakamlığı'nın destekleri ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesiyle gerçekleştirildi. Gezi kapsamında öğrenciler, farklı yayınevlerini tanıma, yazarlarla bir araya gelme ve kitaplara doğrudan ulaşma fırsatı buldu. Etkinlik, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmeyi ve kitap sevgisini artırmayı amaçladı.

Eğitimciler, bu tür kültürel faaliyetlerin öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik ise eğitime verdikleri desteklerden dolayı Aziz Mercan'a teşekkür ederek, benzer organizasyonların devam edeceğini ifade etti.