Muş'ta gönüllü öğretmen ve öğrenciler, 'Küçük Kalplere Büyük Mutluluk Projesi' kapsamında köylere giderek yaptıkları sürpriz doğum günü etkinlikleriyle çocukların yüzünü güldürüyor.

MUŞ (İGFA) - Muş'ta Bulanık Murat Anadolu Lisesi idaresi, müdür yardımcıları Mert Gökçe ve Nursevinç Keder öncülüğünde köylerde yaşayan çocukların doğum günlerini kutlayarak kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak amacıyla 'Küçük Kalplere Büyük Mutluluk Projesi'ni hayata geçirdi.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destek verdiği projeyle öğrencilerin doğum tarihleriyle ilgili okullardan bilgi alan öğretmenler, 'İyi ki doğ-Muş' sloganıyla köylerdeki okulları ziyaret ederek doğum günü kutlama imkânı bulamayan çocuklara sürprizler hazırlamaya başladı. İki hafta önce bir köy okulunu ziyaret ederek projenin ilk etkinliğini gerçekleştiren öğretmen ve öğrenciler, ikinci etkinliklerini de kente 26 kilometre uzaklıktaki Köprüyolu Köyü Ortaokulu'nda yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen araçla köye giden ekip, öğrencilerden Hakan Elmas ve Havin Çelik için sürpriz doğum etkinliği organize etti. Sınıfta şarkılar eşliğinde hazırladıkları pastayı kesen öğretmen ve öğrenciler, yanlarında götürdükleri hediyeleri takdim ederek unutamayacakları anlar yaşattı.

Bulanık İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Erol Parlak, 'İyi ki doğ-Muş mottosuyla köylerimize giderek doğum günü kutlanmayan çocuklarımıza ulaşmaya ve sınıfta doğum günlerini kutlayarak değerli olduklarını hissettirmeye çalıştıklarını söyledi. Müdür Parlak, Mayıs ayına kadar bu projeyi sürdüreceklerini ve en az 15 köye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, 'Doğum günü kutlanmayan çocuklarımızın bu şekilde doğum günlerini kutlayacağız' diye konuştu.

