Ağrı'da Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Emniyet Müdürü Göksel Önder'i makamında ziyaret ederek göreve başladığı günden bu yana Ağrı halkına gösterdiği ilgi, alaka ve samimi duruşu dolayısıyla teşekkür etti.

AĞRI (İGFA) - Gerçekleştirilen ziyarete Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve İGF Ağrı Temsilcisi Başkanı Nihat Aydın, Hakimiyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ercan Demir ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İhsan Adıgüzel katıldı.

Ziyarette konuşan Cemiyet Başkanı Nihat Aydın, Emniyet Müdürü Göksel Önder'in Ağrı için önemli bir değer olduğunu belirterek, 'Sayın Müdürümüz göreve geldiği günden bu yana toplumla temas eden, vatandaşın nabzını tutan ve sahada varlığını hissettiren bir yönetim anlayışı ortaya koyuyor. Özellikle son dönemde yaşanan toplumsal olaylarda herhangi bir polis-vatandaş gerilimine rastlanmaması, müdürümüzün olaylara yaklaşımı ve tutumuyla doğrudan ilgilidir' dedi.

Okul ve yurt çevrelerinde uygulamaya konulan devriye ve sabit ekip araçlarının kamuoyunda memnuniyet oluşturduğunu belirten Aydın, ailelerden gelen olumlu geri dönüşlerin önemli olduğunu ifade etti.

Emniyet Müdürü Göksel Önder ise personel sayısının sınırlı olmasına rağmen teşkilat içerisindeki idari personeli de sahada görevlendirerek okul ve yurt güvenliğini güçlendirdiklerini söyledi. Yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının devreye girmesiyle birlikte hizmet kalitesinin artacağını kaydeden Önder, şehir genelindeki trafik sorunlarına da değindi. Özellikle Erzurum Caddesi'ndeki kaçak orta refüj geçişlerinin kapatılması ve ara geçişlerin teke indirilerek kavşak düzenlemesi yapılması konusunda çalışma yürüttüklerini belirten Önder, Cumhuriyet Caddesi girişine yönelik eleştirileri de dikkate aldıklarını söyledi.

'Bu konuları Sayın Valimizle istişare ederek, ilgili kurumlarla birlikte en doğru çözümü bulacağız. Amacımız hem trafik güvenliğini artırmak hem de şehir içi akışı rahatlatmak' diyen Önder, yaz ayları içerisinde trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Ziyaret sonunda Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti heyeti, nazik kabulleri ve şehre yönelik çözüm odaklı yaklaşımları dolayısıyla Emniyet Müdürü Göksel Önder'e teşekkür etti.