Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik' adlı oyunuyla gerçekleştirdiği 10 günlük ilçe turnesini tamamladı. Turne kapsamında Trabzon'un doğu ve batı ilçelerinde sahne alan ekip, günde iki seans olmak üzere toplam 20 kez izleyiciyle buluştu. Yoğun ilgi gören oyun, her temsilde tiyatroseverlerden büyük alkış aldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, şehrin tarihindeki en acı ve sarsıcı dönemlerden biri olan zorunlu göç (muhacirlik) sürecini sahneye taşıdığı 'Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik' adlı oyunuyla 10 günlük ilçe turnesini tamamladı.

Şehrin hafızasında derin izler bırakan muhacirlik dönemini etkileyici bir anlatımla izleyiciyle buluşturan ekip, turne kapsamında Trabzon'un doğu ve batı ilçelerinde sahne aldı.

Doğuda Çaykara, Of, Sürmene, Yomra ve Maçka; batıda ise Çarşıbaşı, Vakfıkebir, Şalpazarı, Tonya ve Beşikdüzü ilçelerinde perde açan tiyatro ekibi, toplamda 10 ilçede günde iki seans olmak üzere 20 kez sahneye çıktı.

Her temsilde yoğun ilgiyle karşılanan oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Turne boyunca salonları dolduran tiyatroseverler ve öğrenciler, etkileyici performanslarından dolayı oyuncuları ayakta alkışladı.

ŞEHRİN TARİHİNE IŞIK TUTTULAR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 'Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik' adlı oyunla şehrin tarihindeki zorlu bir dönemi sahneye taşıdı. 10 gün süren turnede salonları dolduran vatandaşlara teşekkür eden belediye, özellikle gençlerin gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Açıklamada, kültür ve sanatın toplumların ortak hafızasını diri tutan en güçlü araçlardan biri olduğuna vurgu yapılarak, tiyatro ve diğer kültürel faaliyetlerin hem merkezde hem de ilçelerde yaygınlaştırılmaya devam edileceği ifade edildi.