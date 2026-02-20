Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Çark Caddesi, Dar Sokak ve Atatürk Bulvarı'nda esnafla, vatandaşla kucaklaşıp Ramazan'ı şerifin hayırlı olması temennilerini iletti. İstek ve talepleri dinleyen, sorunların çözümü için talimatlarını yerinde ileten Alemdar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

SAKARYA (İGFA) - İlçe ilçe, mahalle mahalle, sokak-sokak vatandaşlarla buluşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ramazan-ı şerifin hemen başında geleneksel vatandaş turuna yine şehir merkezinde başladı.

GELENEKSEL ZİYARETLER

Atatürk Bulvarı'nda Kitap Fuarı'nı dolaşan, bulvardaki vatandaşlarla kucaklaşan Alemdar, daha sonra Dar Sokak'ta, Çark Caddesi'nde iftar öncesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ramazan ayının manevi ikliminde her şeyin bir başka güzel olduğunu hatırlatan Alemdar, tüm vatandaşların Ramazan'ı şerifinin hayırlara vesile olmasını diledi, talepleri dinledi ve talimatları hemen yerinde iletti.

SABIR, ŞÜKÜR, MERHAMET, KARDEŞLİK

Alemdar, 'Rahmet, bereket ve paylaşmanın ayı olan Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan, bizlere sadece oruç tutmayı değil, sabrı, şükrü, merhameti ve kardeşliği de hatırlatıyor. Bu mübarek ayda gönüllerimizi arındırıyor, sofralarımızı paylaşıyor, ihtiyaç sahiplerinin halini daha yakından hissediyoruz. Sakarya'mıza huzur, bereket ve kardeşlik iklimi getiren Ramazan-ı şerif, manevi değerlerimizi pekiştirerek bizi birbirimize daha fazla yaklaştıracak. Hayırlı, bereketli olsun' diye konuştu.

'HUZUR, BEREKET VE KARDEŞLİK:'

Başkan Alemdar şöyle dedi: 'Ramazan; birlik olmanın, aynı duada buluşmanın ve aynı sofrada kenetlenmenin adıdır. Bizler de şehrimizin her sokağında, her mahallesinde bu dayanışma ruhunu güçlendirmek için gayret göstermeye devam edeceğiz. İnşallah bu mübarek ay, Sakarya'mıza huzur, bereket ve kardeşlik iklimi getirecek manevi değerlerimizi daha da pekiştirerek geleceğe hep birlikte taşıyacağız' ifadelerini kullandı.

Alemdar, iftar öncesi tüm vatandaşlarla fotoğraf çekildi, tek tek sohbet etti.