Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yol yapım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) -Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Finike Belediyesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda, Finike'nin en yoğun kullanılan caddeleri sıcak asfalt ile kaplanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Finike Belediyesi iş birliği kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçenin ana arterleri modern ve konforlu bir görünüme kavuşuyor.

İlçenin önemli yollarını içinde barındıran, Eski Gümrük Caddesi, Hasyurt Atatürk Caddesi, Torunlar Caddesi ve Milli Egemenlik Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri gece-gündüz çalışıyor. Yol yenileme çalışmalarıyla birlikte sürüş güvenliği artırılırken, yaya ve araç trafiğinde yaşanan olumsuzluklarında önüne geçilmesi hedefleniyor. Büyükşehir ekipleri asfaltı tamamlanan Hasyurt Mahallesi Milli Egemenlik caddesi, Atatürk caddesi ve Hal caddesinde yol çizgi çalışması gerçekleştirdi.

FİNİKE'YE 24 MİLYONLUK YATIRIM

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İlçe Hizmet Şube Müdürü Özgür Durmaz, 'Finike ilçesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 24 milyon maliyetli çalışmalarımız devam etmekte olup, 5 bin 900 ton asfalt malzemesi, 2 bin ton plentmiks malzemesi ile çalışmalarımız tamamlanacaktır.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Finike Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği Torunlar Caddesi'nin 1350 metresinde kaldırım ve aydınlatma işlemini Finike Belediyesi gerçekleştirecektir' diyerek koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü iletti.