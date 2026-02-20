Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde yürütülen 'Yüzyılın Sosyal Konut Projesi 500 bin Sosyal Konut' kapsamında Gaziantep'te yapılacak konutların hak sahipleri kura çekimiyle belli oldu.

GAZİANTEP (İGFA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk projenin kura takvimi planlandığı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenen kura törenindeki ilk talihliler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un butona basmasıyla belirlendi.

ŞEHİR MERKEZİNDE 12 BİN, İLÇELERDE İSE BİN 890 KONUT İÇİN KURALAR ÇEKİLDİ

Proje kapsamında Gaziantep merkezde 12 bin, Araban'da 80, İslahiye'de 330, Karkamış'ta 30, Nizip'te 750, Nurdağı'nda 200, Oğuzeli'nde 300 ve Yavuzeli'nde 200 konut olmak üzere toplam 13 bin 890 sosyal konutun hak sahipleri belli oldu. Bugün gerçekleştirilen kura ile proje kapsamında toplam konut sayısı 312 bin 290'a yükseldi.

Deprem bölgesinde bugüne kadar 455 bin konut tamamlanırken, Gaziantep'te ise 31 bin konut teslim edildi. Yapımı tamamlanan 455 bin afet konutunun 351 milyar liralık altyapı bedelinin kamu kaynaklarıyla karşılandığı projede, kalan bedel üzerinden vatandaşlara yüzde 50 indirim uygulanıyor. Toplam konut maliyetinin yaklaşık yüzde 65'i devlet tarafından karşılanıyor.

HAK SAHİPLERİNDEN 2 YIL BOYUNCA ÖDEME ALINMAYACAK

Projede belirlenen hak sahiplerinden iki yıl boyunca ödeme alınmayacak. Anahtar tesliminden iki yıl sonra başlayacak ödemeler, 18 yıl vadeyle ve sabit taksit sistemiyle yapılacak. Aylık taksi tutarı ise 8 bin 750 lira olacak.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri noter onayından geçirilerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Hak sahipleri sözleşme imzalama ve ödeme süreçlerine ilişkin bilgilendirilecek.

BAKAN KURUM: DEPREMDEN SONRAKİ 46'NCI GÜNDE İLK YUVALARIMIZIN TEMELLERİNİ GAZİANTEP'TE ATTIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te düzenlenen kura töreninde yaptığı konuşmada, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kentte 13 bin 890 konutun hak sahiplerini belirlediklerini söyledi.

Deprem sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından ilk olarak Nurdağı ve İslahiye'ye ulaştıklarını belirterek, 'Depremden sonraki 46'ncı günde ilk yuvalarımızın temellerini Gaziantep'imizde attık' dedi.

Gaziantep'te 31 bin, deprem bölgesinin tamamında ise 455 bin konutun tamamlandığını ifade eden Kurum, çalışmaların yalnızca konutlarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, 'Sadece konut değil; çarşısıyla, meydanıyla, sosyal donatıları ve altyapısıyla bütüncül bir yeniden inşa seferberliği yürüttük' diye konuştu.

KONUTLAR, MART 2027'DE TESLİM EDİLECEK

İki yıl içinde 455 bin konutun tamamlandığını belirten Kurum şunları söyledi:

'Şu anda saatte 23, günde 550 konut üretecek bir kapasiteye sahibiz. Gaziantep merkezde 12 bin, Araban'da 80, İslahiye'de 330, Karkamış'ta 30, Nizip'te 750, Nurdağı'nda 200, Oğuzeli'nde 300 ve Yavuzeli'nde 200 konutun hak sahiplerini kura ile belirliyoruz. Konutlar, Mart 2027'de teslim edilecek.'