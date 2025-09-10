Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, Keşan Erikli’deki kıyı kenar çizgisi kadastro davasında yerel mahkemenin kararını onadı. Davalıların karar düzeltme talepleri reddedilirken, 3 bin 330 TL para cezası kesildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli’de kıyı kenar çizgisine ilişkin kadastro davasında, Keşan Kadastro Mahkemesi’nin 2010 tarihli kararını onadı.

Hazine, Keşan Belediyesi, PTT Genel Müdürlüğü ve diğer davalıların karar düzeltme talepleri reddedildi.

Yargıtay, 1977 tarihli kıyı kenar çizgisinin iptaline dair resmi bir karar bulunmadığını, ancak yerel mahkemenin sonraki bir çizgiye dayanan kararını doğru bulduğunu belirtti. Bu durum, kararın çelişkili olduğu eleştirilerine yol açtı. 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440. maddesine dayanarak talepleri reddeden Yargıtay, davacılara 3 bin 330 TL para cezası uygulayarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine hükmetti. Karar, kıyı kenar çizgisi ve kumsal alan statüsüne ilişkin uyuşmazlığı kesinleştirdi.

ÇELİŞKİLİ KARAR TEPKİSİ

Davanın temel tartışması, arazilerin “kumsal alan” statüsü ve 1977 kıyı kenar çizgisinin geçerliliğiydi. Yargıtay’ın, 1977 çizgisini geçerli saymasına rağmen yerel mahkemenin sonraki bir çizgiye dayanan kararını onaması, “kafa karıştırıcı” ve “çelişkili” olarak nitelendirildi. Bu durum, Keşan Belediyesi ve vatandaşların aleyhine sonuçlandı.

Keşan Belediyesi’nin karara itiraz veya başka yasal yollara başvurma seçeneklerini değerlendireceği belirtildi. Karmaşık karar nedeniyle hukuki incelemeler devam ediyor.