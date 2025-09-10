Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 2025 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri’nde Mudanya Belediyesi, “Bina Envanteri ve Deprem Risk Analizi” projesiyle “Dirençli Dayanıklı Toplum” kategorisinde ödüle layık görüldü. Çalışma, ilçedeki yapıların yüzde 60’ının depreme karşı riskli olduğunu ortaya koydu.BURSA (İGFA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 2025 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri’nde Mudanya Belediyesi, “Bina Envanteri ve Deprem Risk Analizi” projesiyle “Dirençli Dayanıklı Toplum” kategorisinde ödül kazandı. 49 belediyenin 96 projeyle katıldığı yarışmada, Mudanya’nın çalışması afet hazırlığı ve kentsel dönüşüm için örnek teşkil etti.

2024 yılı Mart ayında başlatılan projede, Mudanya’daki 54 bin 882 bağımsız birim incelenerek yapı stokunun durumu analiz edildi. Veriler dijital ortama aktarılıp sayısal harita altyapısına işlenirken, 3,5 milyon metrekarelik alanın yenilenme ihtiyacı belirlendi. Analiz, bağımsız birimlerin yaklaşık yüzde 60’ının 1. ve 2. derece deprem riski taşıdığını, yani yapısal olarak zayıf olduğunu ortaya koyarken, çalışma, kentsel dönüşüm ve afet hazırlığı için yol haritası oluşturdu.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ödülün ekip çalışmasının bir sonucu olduğunu belirtti.

Mudanya’da ilk kez bu kapsamda bir bina envanterinin çıkarıldığını kaydeden Başkan Dalgıç, "Bilimsel verilerle somut bir tablo elde ettik ve bunu kamuoyuyla paylaştık. Güvenli, dirençli ve sürdürülebilir bir Mudanya için meslek odaları, kamuoyu ve merkezi idareyle iş birliğini sürdüreceğiz” diye konuştu.