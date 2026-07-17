Edirne'nin Keşan ilçesinde otların temizlenmemesi ve çöp konteynerlerinin zamanında boşaltılmaması vatandaşların tepkisini çekiyor. İlçenin farklı noktalarında yaşanan çevre kirliliğine dikkat çeken vatandaşlar, Keşan Belediyesi'nin soruna kalıcı çözüm üretmesini istiyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da özellikle Çamlıkent Mahallesi arkasındaki çevre yolunda uzayan otların ilçe girişine yakışmadığını belirten vatandaşlar, ortaya çıkan görüntünün ilçenin prestijini olumsuz etkilediğini dile getirdi. İlçeye giriş güzergâhında oluşan görüntünün hem vatandaşları hem de Keşan'a gelen ziyaretçileri rahatsız ettiğini ifade eden vatandaşlar, belediye yetkililerine şu sözlerle tepki gösterdi:

'Belediye yetkilileri ve ilgili birimler ilçeyi gezmiyor mu? Bu görüntüleri neden görmüyorlar? Keşan'a gelen misafirler ve bu yolu kullananlar ilçemiz hakkında ne düşünüyor? Keşan'ın vitrini sayılabilecek noktalarda bu görüntüler hiç yakışmıyor.'

ÇÖP SORUNU DA BÜYÜYOR

Vatandaşlar, yalnızca otların değil, çöp konteynerlerinin de önemli bir sorun haline geldiğini belirtti. İlçenin birçok mahallesinde konteynerlerin zamanında boşaltılmadığını öne süren vatandaşlar, taşan çöpler nedeniyle kötü koku ve çevre kirliliği oluştuğunu ifade etti.

Özellikle yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle sorunun daha da büyüdüğünü dile getiren vatandaşlar, çöp toplama hizmetlerinin daha düzenli yürütülmesini istedi.

'DAHA TEMİZ BİR KEŞAN İSTİYORUZ'

Çevre temizliğinin kent yaşamının en temel belediye hizmetlerinden biri olduğunu vurgulayan vatandaşlar, ot biçme ve çöp toplama çalışmalarının aksatılmadan sürdürülmesini beklediklerini belirtti.

Vatandaşlar, 'Amacımız eleştirmek değil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Keşan görmek. Yetkililerin bu çağrılara kulak vererek gerekli çalışmaları bir an önce başlatmasını bekliyoruz.' diyerek taleplerini dile getirdi.