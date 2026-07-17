Ankara Üniversitesinde, '15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü' vesilesiyle 'Bizzat Yaşayanların Dilinden Gazi Meclis'te O Gece Paneli' düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Tarihimizin en zorlu gecelerinden biri olarak hafızalara kazınan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında, o gece verilen kahramanca mücadelenin anlatıldığı, şehit ve gazilerin rahmet ve minnetle yâd edildiği panel, Rektörlük 100. Yıl Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Program öncesi, fuaye alanında açılan ve hain darbe teşebbüsü sırasında yaşananların fotoğraflarından oluşan 'İrade Bizim, Zafer Bizim Fotoğraf Sergisi' gezildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılışında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü için hazırlanan kısa film gösterildi.

Ardından, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar moderatörlüğünde gerçekleşen 'Bizzat Yaşayanların Dilinden Gazi Meclis'te O Gece Paneli'ne geçildi.

Rektör Ünüvar, konuşmasında, 15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsü sırasında milletvekili olduğunu anımsattı. O gece, Türk milletinin gösterdiği milli ve mukaddes refleksin temsilcisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunduklarını ifade eden Ünüvar, 'Milletimiz de sokakta aynı refleksi gösteriyordu. Ya da Meclis'e gelemeyen milletvekillerimiz de kendi illerinde farklı meydanlarda ve caddelerde halkımızla beraberdi' dedi.

Üniversitelerin en temel görevlerinden bir tanesinin memlekete faydalı insan yetiştirmek olduğunun altını çizen Ünüvar, 'O faydalı insanı yetiştirirken, aynı zamanda geçmişte yaşanan hadiselerle ilgili olarak da şayet milletimizin unutmaması gereken hadiseler varsa onları da unutturmamak. İşte bugün bu paneli tam da bu vesileyle yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

Dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında açılan genel kurulda, milletimizin iradesini, demokrasimizi ve devletimizin geleceğini hedef alan hain darbe girişimine karşı tek ses olan milletvekillerinden Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile o gece TBMM'de yaşanan gelişmeleri takip eden gazeteciler Coşkun Ergül ve Atakan Çelik, 15 Temmuz 2016 gecesi TBMM'de yaşananları ve verilen mücadeleyi katılımcılarla paylaştı.

Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü ve meslek yüksekokulu müdürleri ile akademik ve idari personelin katıldığı panel, günün anısına plaket takdimi ile sona erdi.