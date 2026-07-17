Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Hacıköy'ün geçmiş dönem belediye başkanlarından emekli öğretmen Cevdet Karagöz'e ait tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımına sunulmak üzere Yenimuhacir Belediyesi'ne bağışlandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cevdet Karagöz'ün damadı gazeteci Mehmet Aytaç ve engelli gönüllüsü yazar Önkal Kılavuz, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral'ı makamında ziyaret ederek tekerlekli sandalyeyi belediyeye teslim etti.

Ziyarette konuşan Mehmet Aytaç, merhum Cevdet Karagöz'ün yardımsever kişiliğiyle çok sayıda seveni olduğunu belirterek; 'Cevdet Karagöz, çok sayıda seveni bulunan ve hayatı boyunca birçok insana yardım eli uzatmış bir insandı. Bu tekerlekli sandalye de onun iyiliklerinden biriydi. İhtiyacı olan kişilere verir, ihtiyaç sona erdiğinde tekrar başka bir vatandaşın kullanımına sunardı. Böylece aynı sandalye yıllar boyunca birçok kişinin hayatına dokunurdu. Biz de onun hayrına bu sandalyeyi Yenimuhacir Belediyesi'ne bağışlamayı uygun gördük. Beldede ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımına sunulmak üzere belediyeye teslim ettik. Gösterdiği ilgi ve destekten dolayı Yenimuhacir Belediye Başkanımız Sayın Tamer Kıral'a teşekkür ediyorum' dedi.

Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral ise merhum Cevdet Karagöz'ü çok sevdiğini ve her zaman rahmetle anacağını ifade ederek, gerçekleştirilen bu anlamlı bağış nedeniyle Karagöz ailesine teşekkür etti.

Engelli gönüllüsü yazar Önkal Kılavuz ise, Cevdet Karagöz ile engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, kendisini saygı, sevgi ve rahmetle andı.